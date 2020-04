Meghan Markle und Prinz Harry: Wollen die beiden etwa...?

Mitten in der Coronakrise haben die beiden Royals ihren Rückzug vollzogen: Seit Dienstag ist der Megxit von Meghan Markle und Prinz Harry amtlich. Das junge Paar wohnt jetzt in LA. Doch schnell kommen weitere Fragen auf, die ihre Familienplanung betreffen.

Mehrere amerikanische Quellen spekulieren nun auch über Nachwuchs im Hause Sussex. Dieser Schritt ist naheliegend, können sie doch nun ihr Familienglück zu dritt in vollen Zügen ausleben. Gemeinsam mit Baby Archie stehen jetzt entspanntere Stunden für Meghan Markle und Prinz Harry an. Ist da ein Geschwisterchen in Planung?

Meghan Markle: Will sie etwa mit Prinz Harry ...?

Ein anonymer Insider sagte dem US-Magazin US Weekly: „Sie werden es bald ernsthaft versuchen.“ Doch das habe wirklich keine Eile. Erstmal beginne nun die Eingewöhnungsphase im neuen Zuhause. Und dabei wollen sie Archie so viel Aufmerksamkeit wie möglich schenken, teilt die Quelle weiter mit.

Das ist Meghan Markle:

geboren 1981 in Kalifornien

sie wurde durch die Serie "Suits" bekannt

2018 heiratete sie Prinz Harry

seitdem ist sie Herzogin von Sussex

2019 wurde ihr erster Sohn Archie geboren

2020 verkündete das Paar, der Krone den Rücken kehren zu wollen

Derzeit befindet sich die kleine Familie wegen des Coronavirus in Kanada in häuslicher Quarantäne

Scheint also so, als sei Baby Nummer 2 definitiv geplant, nur konkrete Pläne gibt es noch nicht. ob Archie bald vielleicht eine Schwester oder einen kleinen Bruder bekommt? Es bleibt spannend.

Doch bevor sie ihr Glamour-Leben in Los Angeles so richtig befreit genießen können, müssen sie sich auf die Paparazzi gefasst machen. Unterlagen diese in Großbritannien noch ganz strengen Regeln, sieht das in der Stadt der Reichen und Schönen schon ganz anders aus. Hier mehr dazu lesen >>> (js)