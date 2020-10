Meghan Markle und Prinz Harry lassen Bombe platzen – endlich ist es soweit

Jetzt lassen Meghan Markle und Prinz Harry die Bombe platzen!

Seitdem das Ehepaar den britischen Royals den Rücken gekehrt und in die USA ausgewandert ist, scheint das Interesse an den (Ex)Royals nach wie vor groß. Beide sind schließlich nach wie vor Prominente, mit ihrer enormen Bekanntheit auch für Werbetreibende beliebt. Jetzt haben Meghan Markle und Prinz Harry aber was Neues bekanntgegeben – endlich ist es soweit!

Meghan Markle und Prinz Harry lassen Bombe platzen

Am Dienstag haben sie die neue Webseite für ihre „Archewell organisation“ gelauncht, laden ihre Fans dazu sein, sich für Neuigkeiten zu registrieren, so „Hello!“. Die „Archewell organisation“ ist eine Non-Profit-Wohltätigkeitsorganisation, der Name ist natürlich eine Anspielung auf ihren kleinen Sohnemann Archie.

Prinz Harry und seine Meghan im März 2020. Foto: imago images / PA Images

Die Webseite ist aber alles andere als royal-glänzend gestaltet, im Gegenteil: Sie ist neutral und schlicht gehalten, „nur“ mit den Definitionen der Wörter „Arche“ (das griechische Wort für „Quelle des Tuns“) und „Well“ (eine reichhaltige Quelle oder Lieferung). Die Seite gibt als postalische Adresse eine Anschrift aus Beverly Hills in Los Angeles (USA) an, falls man Kontakt aufnehmen wolle.

Das ist Prinz Harry:

geboren am 15. September 1984 in London

sein vollständiger Name lautet: Henry Charles Albert David

er steht auf Rang sechs der britischen Thronfolge

im Mai 2018 heiratete Prinz Harry Meghan Markle

die beiden haben einen gemeinsamen Sohn: Archie Harrison Mountbatten-Windsor (* 2019)

Meghan lässt mit Sätzen aufhorchen: „Guten werden Bösen immer überwiegen“

Die beiden lassen zum neuen Projekt mitteilen: „Wir wollten dieses Konzept mit dem Wohltätigkeitsgedanken verbinden, das wir schon immer hatten. Der Name ist eine Inspiration für den Namen unseres Sohnes geworden. Wir wollten etwas schaffen, was wirklich zählt.“

So schlicht ist die Seite der neuen Wohltätigkeitsorganisation von Prinz Harry und Meghan Markle gehalten. Foto: Archewell Organisation

Und weiter: „Archewell ist ein Name, der das antike Wort für Stärke und Tatkraft mit der einer tiefen, reichhaltigen Quelle verbindet. Wir freuen uns, dass wir Archewell dann starten, wenn die Zeit gekommen ist.“ Die scheint jetzt gekommen zu sein.

Dabei haben sie auch direkt mit Alexis Ohanian, dem Ehemann von Meghans bester Freundin und Tennis-Star Serena Williams, über hochrelevante politische Themen in den politisch aufgeladenen USA gesprochen: Rassen- und Geschlechtergleichheit, Klimawandel, mentale Gesundheit und darüber, wie digitale (soziale) Medien zu einem sichereren Ort werden können.

Bemerkenswert waren dabei zwei Sätze, die Meghan gesagt hatte: „Die Guten werden die Bösen immer überwiegen. Aber die Bösen können so laut sein.“

Eine Anspielung auf persönliche Erfahrungen in Großbritannien oder gar in der Royals-Familie? Wer weiß...