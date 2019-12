Meghan Markle: Jetzt ist es offiziell – sie und Prinz Harry sind ...

Auch den Royals sei eine Auszeit während der Feiertage gegönnt. Das gesamte Jahr sind sie unterwegs bei Terminen im In- und Ausland. Normalerweise verbringt die königliche Familie die Feiertage zusammen. Nun ist offiziell, dass Meghan Markle und Prinz Harry mit ihrem kleinen Sohn Archie Weihnachten woanders verbringen.

+++ Meghan Markle und Prinz Harry: Jetzt ist Schluss! Die beiden...+++

Meghan Markle: Weihnachten ohne königliche Familie

Meghan Markle und Prinz Harry Anfang Oktober 2019. Foto: imago images / i Images

Die letzten zwei Jahre verbrachten Meghan Markle und Prinz Harry die Feiertage zusammen mit der königlichen Familie, ganz traditionell, in Sandringham. Im November kündigte der Buckingham Palace schon an, dass die frischgebackene Familie das Weihnachtsfest in diesem Jahr dort nicht verbringen wird.

Jetzt ist auch bekannt wo sich Meghan und Harry mit ihrem Sohn aufhalten. Laut der „Daily Mail“ machten sich die Drei bereits letzten Monat auf den Weg über den großen Teich. Und verbringen ihre Feiertage nicht in den USA, sondern in Kanada.

Sind die drei bald schon zu viert? Foto: imago images / Starface

-----------------------

Weitere Promi-News:

-----------------------

Roylas mit Baby Archie in Kanada

In Kanada lebte die einstige Schauspielerin sieben Jahre lang, während der Dreharbeiten zur Serie „Suits“. Zu dieser Zeit bandelten Meghan und Harry auch an, daher haben die Beiden wohl viele schöne Erinnerungen an das Land. Kein Wunder, dass sie dort ihr erstes Weihnachten als Familie mit dem acht Monate alten Archie verbringen wollen.

+++ Royals: Queen Elizabeth bricht radikal mit der Tradition – „Unsere Priorität ...“+++

Das Paar hatte inzwischen schon Besuch von Doria, Mutter der Herzogin, sowie von einer Reihe enger Freunde. Was die Queen davon hält? Diese unterstützt, laut „Daily Mail“, die Entscheidung der jungen Familie, die Feiertage in Kanada zu verbringen. (mia)