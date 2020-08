Meghan Markle: Harte Worte von ihrem Vater – „Ich kann nicht gutheißen, dass...“

Meghan Markle, Ehefrau von Prinz Harry, muss sich mal wieder harte Kritik von ihrem Vater Thomas gefallen lassen.

Im Zug der Veröffentlichung der Enthüllungsbücher über den Megxit hat Thomas Markle seine Tochter Meghan Markle öffentlich angegriffen.

Meghan Markle: Vater übt harte Kritik an ihrem Wandel

Dass Meghan Markle kein gutes Verhältnis zu Teilen ihrer Familie und insbesondere zu ihrem Vater Thomas hat, ist bekannt. Spätestens seitdem ihr Vater der Hochzeit im Mai 2018 fernblieb, ist das Verhältnis zerrüttet. Der Kontakt ist abgebrochen.

Seit dem Bruch mit dem britischen Königshaus stehen Meghan Markle und Prinz Harry immer wieder in der Kritik. Im Zuge der Veröffentlichungen aus dem Enthüllungsbuch der Autoren Omid Scobie und Carolyn Durand („Finding Freedom“) hat Thomas Markle sich nun gegenüber der britischen „Sun“ geäußert.

---------------------------------

Das ist Meghan Markle:

Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Sie wurde durch die US-Serie „Suits“ bekannt

2018 heiratete sie Prinz Harry

2019 wurde ihr erster Sohn Archie geboren

Im Januar 2020 verkündete das Ehepaar den Austritt aus dem britischen Königshaus

---------------------------------

„Es ist der schlechteste Zeitpunkt überhaupt für sie, dass sie jammern und sich über alles beschweren, denn überall leiden Menschen gerade unter der Corona-Pandemie“, sagt er.

Meghan Markle und Prinz Harry gehen ihren eigenen Weg. Foto: AFP

In „Finding Freedom“ soll über das zerrüttete Verhältnis zwischen Meghan Markle, Prinz Harry und den britischen Royals aufgeklärt werden. Außerdem wird wohl aufgedeckt, wie es zum Megxit gekommen ist. Bislang wurden in den englischen Medien nur kleine Ausschnitte des Buches veröffentlicht, am 11. August erscheint die Biographie vollständig.

Thomas Markle: „Ich liebe Meghan, aber...“

Experten vermuten, dass Meghan Markle und Prinz Harry selber an dem Buch mitgearbeitet haben, da dort auch intime Details verraten werden. Das Paar selber distanziert sich von dem Werk.

---------------------------------

Mehr News zu Meghan Markle:

Meghan Markle: Bizarre Liste aufgetaucht – sie ist doch nicht etwa ..?

Meghan Markle: Herber Tiefschlag für die Herzogin – jetzt kommt raus...

Meghan Markle und Prinz Harry: Bombe geplatzt – jetzt kommt raus...

---------------------------------

Thomas Markle glaubt hingegen auch, dass seine Tochter dahinter stecken könnte. Mit ihrem Wandel ist er überhaupt nicht glücklich. „Ich liebe Meghan, aber ich kann nicht gutheißen, was aus ihr geworden ist“, sagte er der „Sun“. (fs)

Meghan Markle und Prinz Harry sind nach ihrem Intermezzo in Kanada mittlerweile nach Los Angeles gezogen und suchen dort ihre Ruhe. Zuletzt gab es aber immer wieder Stress mit den Paparazzi. Mehr dazu hier >>>