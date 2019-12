Meghan Markle und Prinz Harry: Jetzt werden sie ...

Meghan Markle und Prinz Harry - nicht jeder ist ein Fan der beiden Royals. Vor allem die Herzogin muss oft Kritik einstecken.

Doch damit hätte wohl kaum jemand gerechnet: Ein Rat soll nun darüber diskutieren, ob dem Paar die Herzogentitel von Sussex aberkannt werden! Müssen Meghan Markle und Prinz Harry nun um ihre Titel fürchten?

Meghan Markle und Prinz Harry: Herzogin und Herzog von Sussex

Hintergrund: Republikaner hatten eine Petition gestartet und Tausende von Unterschriften bekommen, wie der „Mirror“ berichtet. Ein Bürger namens Charles Ross startete die Kampagne im Juli auf der Webseite des „Brighton and Hove City Council“, das in der Grafschaft Sussex liegt. 3700 Menschen haben bereits unterschrieben.

Das ist Meghan Markle

Geboren am 4. August 1981 als Rachel Meghan Markle in den USA

Ihr Vater Thomas Markle arbeitete als Lichtregisseur, ihre Mutter Doria Ragland ist Yoga-Lehrerin

Markle wurde durch ihre Rolle in der Anwaltsserie „Suits“ bekannt

Am 19. Mai 2018 heiratete sie den englischen Prinzen Harry und ist seitdem die Herzogin von Sussex

Vor ihrer Ehe mit Harry war Meghan Markle schon einmal verheiratet: Mit dem Produzenten Trevor Engelson

Zur Hochzeit bekamen Prinz Harry und Meghan Markle von der Queen die Titel des Herzogs und der Herzogin von Sussex. Foto: imago images / i Images

Er schrieb: „Wir haben die Petition unterschrieben, damit die Titel „Herzog von Sussex“ und „Herzogin von Sussex“ von den Individuen Henry („Harry“) Windsor und Rachel Meghan Markle als moralisch falsch und respektlos gegenüber der Grafschaft East Sussex zurückgewiesen werden.“

„Als Bewohner von Brighton und Hove wenden wir uns an den Rat, damit diese Individuen nicht mit solchen Titeln bezeichnet werden, die unserer Meinung nach komplett undemokratisch sind und eine Unterdrückung der Allgemeinheit durch die reiche Elite darstellen.“

Republikaner bekommen viel Gegenwind

Thomas Mace-Archer-Mills, Gründer der „British Monarchists Society“, zeigt sich entsetzt. Er sagt: „Wir sind bestürzt, dass diese Petition von so vielen unterzeichnet wurde.“

Die Kampagne beweise die große Zahl an Republikanern in Brighton und Hove und sei respektlos gegenüber der Königsfamilie und der Queen. „Sie nehmen jedes Jahr an Tausenden Veranstaltungen für das Land teil.“

„Als Nächstes sollen dann Köpfe rollen und weitere Szenarien stattfinden“, empört sich Thomas Mace-Archer-Mills im „Mirror“.

Nur die Queen kann Meghan Markle und Prinz Harry den Titel aberkennen. Foto: imago images / i Images

Einfach aberkennen kann der Rat Meghan Markle und Prinz Harry die Titel aber nicht - da die Queen sie nach ihrer Hochzeit zum Herzog und zur Herzogin von Sussex ernannte, kann nur sie ihnen den Titel wegnehmen. Dass die Königin das macht - äußerst unwahrscheinlich. (cs)