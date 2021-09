Meghan Markle: ER schwört Rache – „Es wird ein Albtraum“

Es war ein TV-Skandal sondergleichen. Wir erinnern uns, Anfang März 2021 packten Meghan Markle und Prinz Harry bei US-Talkmasterin Oprah Winfrey aus.

Es ging um verletzte Ehre, Gängelungen im Palast, Selbstmord-Gedanken und Rassismus. Ein Interview, das die Welt in Atem hielt. Kurz nach dem Interview von Meghan Markle feuerte „Good Morning Britain“-Moderator Piers Morgan gegen Meghan.

Meghan Markle: Piers Morgan schwört Rache nach 'GMB'-Rauswurf

Die wiederum beschwerte sich bei „ITV“-Senderchefin Carolyn McCall. McCall verlangte von Piers Morgan, dass er sich live in der Show entschuldige. Das sah Morgan nicht ein und verließ freiwillig die Show. Ein halbes Jahr ist seitdem vergangen. Und nun sieht Piers Morgan seine Chance auf Rache.

In derselben Kneipe, in der er vor fünf Jahren mit Meghan Markle das erste Mal sprach, verkündete der Moderator, dass er fortan für die britische Zeitung „The Sun“ arbeiten werde. Dies so Morgan, „wird ein Albtraum“ für Meghan Markle.

Meghan Markle: Ausgerechnet HIER verkündete Piers Morgan sein Comeback

Morgan: „Ich muss Meghan ganz besonders danken. Während wir jetzt hier sitzen und trinken, ist es fünf Jahre her, dass ich sie genau hier traf. Und ich wette, sie saß auch hier ​​und feierte meinen Abschied von Good Morning Britain.“

Ob das so stimmt, sei einmal dahingestellt. Klar ist, Piers wird als Kolumnist der „Sun“ kein Blatt vor den Mund nehmen. Oder wie es Piers Morgan laut „Sun“ so schön ausdrückt: „Es wird ein größeres Comeback als das von Cristiano Ronaldo.“

Es dürfte nicht die einzige Unannehmlichkeit sein, der Meghan Markle zuletzt ausgesetzt war. Dieser Film dürfte der Frau von Prinz Harry nicht gefallen haben.