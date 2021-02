Meghan Markle: Verwirrung um Geburtsurkunde von Archie! War doch alles ganz anders?

Verwirrung um Meghan Markle und Baby Archie!

Ende Januar berichteten zahlreiche britische Medien darüber, dass der Name von Meghan Markle in der Geburtsurkunde ihres Sohnes, der im Mai 2019 das Licht der Welt erblickte, nachträglich geändert wurde.

Meghan Markle: Verwirrung um Geburtsurkunde

Statt wie ursprünglich „Rachel Meghan Her Royal Highness The Duchess of Sussex“ steht seit Juni 2019 nur noch der königliche Titel in der Urkunde. Die beiden Vornamen der 39-Jährigen wurden entfernt.

Ein Sprecher von Meghan Markle und Prinz Harry erklärte daraufhin der Zeitung „Independent“, dass das Paar mit der Änderung nichts zu tun habe, sondern sie vom Palast „diktiert“ worden sei.

Foto: picture alliance / Dutch Press Photo/Cover Images | Cover Images

Meghan Markle: Wer hat ihren Namen geändert?

Der Buckingham Palace veröffentlicht nur selten auf Stellungnahmen zu Medienberichten. Auch dieses Mal blieb es vonseiten der königlichen Familie still. Doch nun erklärt ein Royals-Insider der „Daily Mail“: Alles soll ganz anders gewesen sein!

Demnach sollen weder die Queen noch ihre Angestellten für die Änderung verantwortlich sein - sondern die Mitarbeiter von Meghan Markle und Prinz Harry im Kensington Palace.

----------------

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex und gehört seitdem zu den Royals

Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war sie bereits mit dem Produzenten Trevor Engelson verheiratet – die beiden ließen sich 2013 scheiden

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

----------------

„Die Urkunde wurde vom ehemaligen Büro des Herzogs und der Herzogin von Sussex geändert“, so der Insider zur „Daily Mail“. Hintergrund: Die Dokumente des Paares sollten in Bezug auf Namen und Titel von Meghan Markle einheitlich sein.

Meghan Markle Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matt Dunham

------------

Meghan Markle: Irre Auswertung – DIESES Körperteil der Herzogin ist das schönste der Welt

Meghan Markle: Nächste Klatsche für die Schauspielerin – DIESER Film soll alles enthüllen

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Meghan Markle und Prinz Harry: Überraschender Vergleich mit Bill Gates – es geht nicht ums Geld

--------------

Royals-Insider schießt gegen Meghan Markle

Dem „Telegraph“ erklärte eine andere Quelle, dass das Medienteam des Paares in den USA einen Fehler gemacht habe und möglicherweise etwas „in der Übersetzung verloren gegangen“ sei. Er wirft ihnen vor, mit dem Statement gegenüber der britischen Presse mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet zu haben. Außerdem sei die Wortwahl in der Stellungnahme äußerst ungünstig gefallen. „Es geht um bürgerliche Dokumente, da gibt es kein Protokoll.“

Was nun stimmt und was nicht - die Verwirrung um den Namen von Meghan Markle auf der Geburtsurkunde bleibt. (cs)