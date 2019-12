Meghan Markle: Pikantes Video aufgetaucht – es zeigt, dass die Herzogin...

London. Seit der Traumhochzeit mit Prinz Harry im Mai 2018 ist Meghan Markle offiziell ein Teil der britischen Königsfamilie.

Privilegien gehören ebenso zu ihrem Leben wie strikte Regeln: Meghan Markle muss stets eine Strumpfhose tragen, der Rock darf nicht zu kurz sein. Das war nicht immer so. In ihrer Zeit als Schauspielerin geizte die Herzogin von Sussex nicht mit ihren Reizen.

Meghan Markle: Pikantes Video – was sagt die Queen DAZU?

Die 38-Jährige zeigte sich in Mini-Kleidern in TV-Shows und auf dem Roten Teppich. Jetzt ist ein pikantes Video aufgetaucht. Ob das der Queen gefällt?

Das ist Meghan Markle:

geboren am 4. August 1981 in Los Angeles, USA

bekannt wurde sie durch die Serie „Suits“

2018 heiratete sie den britischen Prinzen Harry

Im Mai 2019 wurde das erste Kind des Paares geboren: Archie Harrison Mountbatten-Windsor

Bei Youtube kursiert ein Video, das die Ex-Schauspielerin im orangefarbenen Satinkleid zeigt – in der US-amerikanischen TV-Show „Deal or No Deal“. Mit Jobs wie diesen hielt sich Meghan Markle über Wasser, bevor sie mit der Serie „Suits“ den Durchbruch schaffte.

Meghan Markle

Herzogin von Sussex im sexy Kleid

Meghan Markle, als sie noch als Schauspielerin tätig war. Foto: imago images / ZUMA Press

In dem Video geht die Herzogin die Treppen hinab, hat dabei einen Koffer in der Hand und grinst fröhlich in die Kamera. Ein Jahr lang war Meghan Markle bei „Deal or No Deal“, von 2006 bis 2007.

Auch im Weihnachtsspecial war die heutige Herzogin dabei und trug dafür ein freizügiges Kleidchen, das an den Weihnachtsmann erinnert. (cs)