Meghan Markle: Priester packt aus – DAS hörte er während Meghans und Harrys Hochzeit

Am 19. Mai 2018 gaben sich Prinz Harry und Meghan Markle das Ja-Wort.

Die Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry ist ein riesiges TV-Spektakel im Jahr 2018 gewesen. Doch ein paar Details sollen selbst aufmerksamen Royals-Fans entgangen sein.

Jetzt packt Priester Michael Curry, der während der Trauung von Meghan Markle eine Predigt gehalten hat, aus. Der royalen Zeremonie sollen demnach sogar Geister beigewohnt haben.

Meghan Markle: ER durfte bei ihrer Trauung nicht fehlen

Am 19. Mai 2018 hat Meghan Markle den britischen Prinzen Harry geheiratet. Dass der Rotschopf, der bis dahin als ewiger Junggeselle bekannt gewesen ist, seine Frau fürs Leben gefunden haben soll, hat großes Aufsehen erregt. Dass seine Wahl dann ausgerechnet auf einen US-amerikanischen Hollywood-Star gefallen ist, hat nur umso mehr Menschen verwundert.

Meghan Markle sei es daher ein großes Anliegen gewesen, ihre Herkunft in die Hochzeitszeremonie einfließen zu lassen. Die Tochter einer Afroamerikanerin hat sich deshalb für einen Gospel-Chor und den schwarzen Priester Michael Curry entschieden. Eine derartige Hochzeit hat es bei den Royals noch nie zuvor gegeben.

Priester Michael Curry konnte Stimmen hören

Gegenüber des „People“-Magazins hat Michael Curry nun verraten, was die Trauung für ihn so besonders gemacht hat. Denn während der Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry habe er Stimmen gehört. „Es war, als könnte ich die Sklaven spüren“, so Curry.

Priester Michael Curry hielt am 19. Mai 2018 eine besonders emotionale Predigt. Foto: imago images

In seiner Predigt hat der 67-Jährige den afroamerikanischen Bürgerrechtler Martin Luther King zitiert und auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam gemacht. „Die Liebe hat Macht. Liebe kann helfen und heilen, wenn nichts anderes das vermag“, hat er im Mai 2018 in der St. George's Chapel verkündet.

Worte, die auch zahlreichen Zuschauern vor den Fernsehbildschirmen Tränen in die Augen schießen ließen. Um die Verstorbenen zu ehren, habe sich Curry auch dazu entschieden, das afroamerikanische Lied „There Is a Balm in Gilead“ zu integrieren.

DAS denkt der Priester über die Beziehung von Meghan & Harry

„Es war, als ob ihre Stimme, eines ihrer Lieder, einer ihrer Nachfahren an dem Tag da gewesen wäre. Die Königin war sehr wohlwollend“, erinnert sich der Priester. Es sei ein riesiger Schritt gewesen, dass jemand, der von Sklaven abstammt, vor der englischen Königin predigen dürfe. Schließlich sind auch die Briten in ihrer Vergangenheit dafür bekannt gewesen, weltweiten Sklavenhandel zu betreiben.

„Das macht Hoffnung, dass wir nicht so sein müssen, wie wir immer waren“, betont Michael Curry im Interview mit der Zeitschrift. Die Liebesgeschichte von Meghan Markle und Prinz Harry berührt ihn besonders.

Prinz Harry und Meghan Markle heirateten auf dem Gelände des Windsor Castle. Foto: picture alliance/dpa

Dass er bei diesem wichtigen Event dabei sein konnte, sei eine große Ehre für den Priester: „Es brachte zwei Nationen zusammen, Großbritannien und die USA, aber es brachte Menschen aus aller Welt zusammen. Ich realisierte, dass die Liebe zweier Menschen füreinander – zumindest für einen Moment – eine Welt voller Unterschiede zusammengebracht hat.“ Wie rührend.