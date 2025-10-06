Meghan Markle teilt Video – Fans entsetzt: „Völlig schändlich und respektlos“

Schon wieder sorgt Meghan Markle (45) für Ärger! Dabei führt nun ein Video, das sie auf Instagram teilte für Kopfschütteln. Darin sitzt Herzogin von Sussex in einer Limousine, die durch Paris fährt. Ihre Füße liegen entspannt auf der Rückbank, die Kamera scheint sie selbst zu halten. Eigentlich nichts Besonderes, wäre da nicht die Route.

Die Fahrt führt über berühmte Brücken wie Pont Alexandre III und Pont des Invalides. Nur wenige Meter entfernt liegt der Pont de l’Alma-Tunnel. Genau dort starb Prinzessin Diana 1997 bei einem tragischen Autounfall.

Meghan Markle provoziert mit heiklem Video

Für viele Royal-Fans ist das purer Tabubruch. Auf Social Media kocht die Wut hoch. Ein Nutzer auf X schrieb: „Mein Gott! Sie ist die aufmerksamkeitsgeilste, bösartigste Narzisstin der Welt! Sie macht sich über alles lustig, selbst über den Schmerz, den Kummer oder das Elend anderer.“ Ein anderer meinte: „Völlig schändlich und respektlos – dort ist die Prinzessin gestorben.“ Und viele fragten ungläubig: „Hat sie das wirklich getan?“

Auch Experten schalten sich ein. Royal-Kenner Richard Fitzwilliams (75) nannte Meghans Verhalten in der „Daily Mail“ „jenseits von dumm, absolut unsensibel und völlig unverständlich“. Kein Berater würde so etwas empfehlen, meint er.

Das Video überschattet sogar ihren glamourösen Auftritt bei der Pariser Fashion Week. Meghan besuchte dort die Modenschau von Balenciaga. Unter den Gästen: Anne Hathaway, Rosie Huntington-Whiteley und Lauren Sánchez Bezos. Beobachter sagen, Meghan habe den Catwalk verlassen, „als wäre es ihr eigener“. Danach stieg sie in einen abgedunkelten Van – offenbar der Moment, in dem das umstrittene Video entstand.

Für Prinz Harry (41) bleibt der Tod seiner Mutter ein tiefes Trauma. Fitzwilliams vermutet, dass Harry „absolut entsetzt“ sein dürfte. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das angemessen findet“, so der Experte.