Meghan Markle feiert Europa-Comeback – es hat einen besonderen Grund

Mit dieser Europa-Rückkehr hatte wohl niemand gerechnet: Nach zwei Jahren Abstinenz tauchte Meghan Markle am Wochenende plötzlich wieder auf dem Kontinent auf. Es war kein royaler Kontext und Prinz Harry war ebenfalls nicht an ihrer Seite.

Stattdessen: Schweinwerferlicht und Pariser Fashion-Vibes. Meghan zeigte sich bei der Pariser Fashion Week als Gast der Balenciaga-Show. Dabei saß sie in der ersten Reihe und sorgte mit ihrem weißen Cape-Outfit für großes Aufsehen.

Meghan Markle feiert besonderes Comeback

Es ist ein Auftritt mit Statement für Modefans und Royal-Anhänger gleichermaßen. Was überraschend war: Meghan kam alleine. Keine Spur von Prinz Harry. Während er in den vergangenen Monaten regelmäßig nach London reiste, blieb Meghan stets in den USA.

++ auch für dich interessant: Meghan Markle verrät Privates: Ein Moment veränderte alles! ++

Ihr letzter öffentlicher Europa-Auftritt war bei den Invictus Games in Düsseldorf im Jahr 2023. Mit ihrem aktuellen Besuch bei der Pariser Fashion Week verbindet sie sehr viel. So kennt sie den neuen Chefdesigner Pierpaolo Piccioli schon lange.

Sie hat eine langjährige Verbindung zu Pierpaolo Piccioli

„Dieser Abend ist der Höhepunkt vieler Jahre künstlerischer Zusammenarbeit und Freundschaft, ließ ihr Team offiziell verlauten.“ Und weiter heißt es nach „Bild“-Informationen: „Die Herzogin hat über die Jahre mehrere Designs von Pierpaolo getragen und mit ihm bei Schlüsselmomenten auf der Weltbühne zusammengearbeitet.“

Für Meghan Markle ist es ein besonderes Comeback: Es ist ihr erster Auftritt bei der Pariser Fashion Week seit über zehn Jahren. Dennoch präsentierte sich die Herzogin von Sussex souverän und ließ sich keine Nervosität anmerken. Echte Royal-Insider wissen: Glamouröse Mode und das Rampenlicht begleiten sie schon seit vielen Jahren. Somit dürfte sich sehr wohl gefühlt haben.