Meghan Markle: Modedesigner enthüllt Unglaubliches über den Royal

Erst kürzlich sorgte Meghan Markle überraschend weltweit mit einem Europa-Comeback für großes Aufsehen. Nach dem gemeinsamen Besuch mit Prinz Harry bei den Invictus Games in Düsseldorf im Jahr 2023 präsentierte sie sich im Rampenlicht der Pariser Fashion Week.

Als Gast der Balenciaga-Show feierte sie ein Wiedersehen mit dem italienischen Chefdesigner Pierpaolo Piccioli, den sie bereits seit Jahren kennt. Doch nun kommen überraschende Details ans Licht.

Ihr Auftritt sorgte scheinbar nicht nur bei den Fans für Staunen. Auch Pierpaolo Piccioli selbst war ursprünglich über ihre Teilnahme verblüfft, wie er nun in einem Interview mit „The Cut“ erklärt.

Meghan Markle: Diese Details sind überraschend

Eine Einladung für Meghan Markle hat es im Vorfeld scheinbar nicht gegeben. Pierpaolo Piccioli erzählt, dass sie auf ihn zugekommen ist. Sie fragte ihn, ob sie als Gast dabei sein könnte. Nach seiner Aussage habe sie „einfach gesagt, dass sie gerne kommen würde.“

Selbstverständlich stimmte der Modedesigner ihrer Anfrage zu. Die beiden verbindet schon eine langjährige Bekanntschaft. Zudem erklärt Pierpaolo Piccioli, dass sie seit ihrem Kennenlernen im Austausch stehen.

Doch auch seine Balenciaga-Designs haben Meghan Markle fasziniert. Regelmäßig zeigte sie sich in der Vergangenheit in Pierpaolo Picciolis entworfenen Outfits. Die 44-Jährige ist bekennender Balenciaga-Fan.

Dennoch ist es umso überraschender, dass der Italiener Meghan Markle nicht sofort zur Balenciaga-Show einlud und nach eigener Aussage auch nicht mit ihrer Teilnahme gerechnet hatte. Vielmehr musste sich die Herzogin von Sussex selbst einladen. Es sind verblüffende Details, die bei vielen Royal-Anhängern Fragen aufwerfen dürften…