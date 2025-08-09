Kochshow-Zoff? Pamela Anderson reagiert auf Meghan Markle

Seit Anfang des Jahres kursieren Gerüchte, Meghan Markle habe sich bei Pamela Anderson bedient. Konkret geht es um die Netflix-Show „With Love, Meghan“. Diese erinnert viele Zuschauer stark an Pamela Andersons kanadisches TV-Format „Pamela’s Cooking With Love“.

Beide Formate zeigen die Gastgeberinnen beim gemeinsamen Kochen mit Freunden. Auch die Trailer und Showtitel weisen auffällige Ähnlichkeiten auf. Meghans erste Staffel erschien einige Monate nach dem Teaser von Andersons Serie. Deshalb vermuten viele Nutzer auf Social Media: Meghan Markle habe sich von Pamela Andersons Showkonzept inspirieren lassen oder es sogar kopiert.

Pamela Anderson verteidigt Meghan Markle

Aussagen wie „Markles Show ist eine exakte Kopie von Pamela Andersons Koch- und Unterhaltungsshow!“ tauchten online bereits häufiger auf. Nun äußerte sich Pamela Anderson erstmals öffentlich zu den Vorwürfen. In der US-Sendung „Watch What Happens Live“ stellte Moderator Andy Cohen die direkte Frage: „Auf einer Skala von eins bis zehn, wie sehr ist ‚With Love, Meghan‘ deiner Meinung nach eine Kopie von ‚Pamela’s Cooking With Love‘?“

Anderson antwortete: „Ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt, aber ich meine, ich habe das Prinzip der Kochshows nicht erfunden.“ Damit zeigt sie, dass sie die Parallelen zwar sieht, aber keinen Streit sucht. Später ergänzte sie noch: Meghan mache „einfach ihr Ding“. Diese Unterstützung dürfte Meghan Markle entgegenkommen, denn sie steht derzeit erneut in der Kritik.

Trotz aller Spekulationen bleibt offen, ob Meghan Markle die Idee tatsächlich übernommen hat oder ob es sich einfach um Zufall handelt. Klar ist: Meghan Markle plant bereits die zweite Staffel ihrer Show. Ob Pamela Anderson dort vielleicht sogar als Gast auftaucht, bleibt abzuwarten.

