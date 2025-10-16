Nach Kritik an Meghan Markle – Prinz Harry ist „verletzt und verärgert“

Prinz Harry und Meghan Markle haben erneut für Schlagzeilen gesorgt. Während der Pariser Fashion Week veröffentlichte die 44-Jährige ein Video aus einem Auto. Kurz darauf brach im Netz eine hitzige Diskussion los.

Der Grund: Das Video entstand unweit des Pont-d’Alma-Tunnels, wo Prinzessin Diana 1997 tödlich verunglückte. Viele Nutzer fanden diesen Post von Meghan Markle geschmacklos und kritisierten die Frau von Prinz Harry scharf. Nun äußert sich der Herzog.

Meghan Markle sorgt für hitzige Debatten

Meghan Markle war am 4. Oktober in Paris, um Modedesigner Pierpaolo Piccioli bei der Balenciaga-Show zu unterstützen. Danach postete sie Eindrücke aus der Stadt, die für Diskussionen sorgte. Freunde des Paares verteidigten sie jedoch. Laut „Daily Mail“ war sie gar nicht in der Nähe des Tunnels. Dass trotzdem Kritik laut wurde, machte besonders Prinz Harry traurig.

„Harry war verletzt und verärgert. Dianas Tod wurde als Knüppel benutzt, um seine Frau zu schlagen“, zitierte die Zeitung eine Quelle. Weiter sagte der Insider: „Meghan kam nicht einmal in die Nähe des Tunnels. Das Ganze ist ein Witz, aber für Harry kein besonders lustiger.“ Der Prinz sei zwar nicht überrascht gewesen, aber dennoch niedergeschlagen.

Prinz Harry steht zu Meghan Markle

Ein Vertrauter verriet dem „People“-Magazin, dass Harry seine Frau und Familie vor manipulierten Medienberichten schützen wolle. Die jüngsten Vorwürfe hätten ihn jedoch tief getroffen. 2007 war Harry selbst durch den Tunnel gefahren, um einen Abschluss zu finden. Später empfand er diesen Schritt als Fehler, schrieb er in seiner Autobiografie „Spare“.

„Ich hatte mir gesagt, dass ich einen Schlussstrich ziehen wollte, aber das wollte ich eigentlich gar nicht“, erinnerte sich Harry. Er hoffte, in dem Tunnel die Gefühle seiner Mutter nachzuempfinden. Als er dann dort entlangfuhr, seien alle Zweifel verschwunden: „Sie ist tot, dachte ich. Mein Gott, sie ist wirklich für immer fort.“