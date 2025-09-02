Seltene Bilder – Meghan Markle zeigt ihre Kinder Archie und Lilibet

Herzogin Meghan Markle hat auf Instagram seltene Einblicke in ihre Familie und ihre Arbeit geteilt. Vor Kurzem liefen nämlich die Dreharbeiten zur zweiten Staffel ihrer eignen Netflix-Show.

Ihre Kinder Archie (6) und Lilibet (4) sind zwar nicht direkt in der Doku „With Love, Meghan“ zu sehen, jedoch deutlich am Set präsent. Meghan Markle veröffentlichte eine Fotoreihe mit Momenten hinter den Kulissen.

Einblicke hinter die Kulissen mit Meghan Markle

Es sind seltene Aufnahmen, die Meghan Markle da auf Instagram teilt. Archie und Lilibet beobachten ihre Mutter bei der Arbeit hinter einem Monitor. Die kleine Lilibet posiert in einem Regiestuhl, gekleidet in rosa Pullover und blauer Hose. Archie trägt auf einem weiteren Foto ein rotes Shirt mit einer Filmklappe. Meghan Markle zeigt ihre Kinder, ohne dabei ihre Gesichter zu enthüllen.

+++ Meghan Markle macht Kritikern klare Ansage – „Bin ein echter Mensch“ +++

Prinz Harry ist ebenfalls auf den Bildern zu sehen. Auf einem Foto posiert er gemeinsam mit Meghan und Clare Smyth, die für das Hochzeitsessen des Paares verantwortlich war. Weitere Eindrücke des Sets beinhalten eine Playlist, die für die Show erstellt wurde.

Meghan Markle gewährt Einblicke in ihr Familienleben

In der zweiten Staffel von „With Love, Meghan“ treten Prinz Harry und die Kinder nicht auf. Meghan Markle teilte jedoch kürzlich bewegende Momente ihrer Tochter Lilibet aus ihrem Alltag. Ein Clip zeigt, wie die Vierjährige in der Villa der Sussexes ein Gemälde des verstorbenen Familienhundes Guy betrachtet.

+++ Meghan Markle in ihrer Netflix-Show: Unerwartete Details über Prinz Harry +++

Mehr News haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das schwarz-weiße Bild ist ein Geschenk von Prinz Harry. Meghan Markle zeigt, dass auch persönliche Momente Teil ihres Lebens sind. Solche Einblicke unterstreichen ihre Verbindung zu ihrer Familie und ihrer Rolle als Mutter. Fans der Herzogin erhalten durch diese Beiträge intime Eindrücke, die ihre Persönlichkeit greifbarer machen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.