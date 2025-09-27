Meghan Markle erhält Job aus England – „Das Angebot liegt auf dem Tisch“

Herzogin Meghan Markle könnte schon bald ihre eigene Radiosendung bekommen. Der britische Sender MagicFM hat ihr ein Angebot gemacht, wie der britische „Express“ berichtet.

Anlass für diese Idee war Meghans Aussage in ihrer Netflix-Serie „With Love, Meghan“, dass sie an Großbritannien vor allem die Radiosender vermisse – besonders MagicFM.

Meghan Markle bald wieder in England?

Paul Sylvester, Programmdirektor bei MagicFM, bestätigte das Angebot öffentlich. Er erklärte auf einer Konferenz: „Das Angebot steht: Wenn die Herzogin eine Show moderieren möchte, ist sie herzlich willkommen.“ Auf X bekräftigte er diese Aussage erneut und betonte, dass Meghan Markle jederzeit einsteigen könne.

Im Gespräch mit Tan France in ihrer Netflix-Serie enthüllte Meghan Markle, dass sie den Sender MagicFM in Großbritannien besonders schätze. France reagierte skeptisch und bezeichnete MagicFM als „Sender für Omas“. Meghan konterte mit Charme: „Ich werde diese Oma sein.“

Wird Meghan Markle Moderatorin?

MagicFM ist für prominente Radiomoderatoren bekannt. Stars wie Ronan Keating und Nicole Appleton arbeiten bereits dort. Meghan Markle könnte das nächste bekannte Gesicht des Senders werden. Ihr Interesse am Radio zeigt, dass sie eine mögliche Rückkehr nach Großbritannien zumindest auf diesem Weg in Betracht ziehen könnte.

Mit ihrer starken Medienpräsenz und Charisma hat Meghan Markle alle Voraussetzungen, um erfolgreich als Moderatorin zu starten. Ob die Herzogin von Sussex das Angebot annimmt, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass MagicFM sie mit offenen Armen empfangen würde, wenn sie sich dazu entscheidet.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.