Meghan Markle: Überraschung! Es deutet vieles auf ein großes Comeback hin

Endlich wieder Hollywood-Glamour für Meghan Markle! Nach der Hochzeit mit Prinz Harry sagte sie „Suits“ Adieu. Jetzt kehrt Meghan Markle überraschend auf die Leinwand zurück. US-Medien berichten von einem Auftritt in einer Amazon-MGM-Komödie.

Meghan Markle, die Frau von Prinz Harry, steht wieder vor der Kamera. Die Dreharbeiten für „Close Personal Friends“ laufen bereits. Der Film dreht sich um ein Paar, das in Santa Barbara ein Promi-Paar trifft.

Meghan Markle: Gibt es ein Comeback?

Vor ihrer Ehe war die Herzogin von Sussex durch „Suits“ bekannt geworden. Acht Jahre war sie nicht mehr als Schauspielerin tätig. Stattdessen sah man sie in Netflix-Dokus über ihr Leben. Harry und Meghan unterzeichneten 2020 einen Deal mit Netflix.

Die Doku-Serie „Harry & Meghan“ brach Rekorde. Im August gab es einen neuen Vertrag mit Netflix. Dieser sicherte dem Streaminganbieter ein Zugriffsrecht auf ihre Produktionen. Im März startete Markles Kochsendung „With Love, Meghan“. Sie gibt Tipps zum Kochen und Gärtnern. Die Kritiken waren schlecht, aber das Publikum liebte sie.

Die beiden investieren viel Zeit in Medienproduktionen

Prinz Harry und Meghan Markle setzen auf Medienproduktionen als Einnahmequelle. Auch Harrys Autobiografie war ein Erfolg. Bei „Close Personal Friends“ führt Jason Orley Regie. Lily Collins und Brie Larson spielen ebenfalls mit.

Über die Handlung ist noch nicht viel bekannt. Spielt die Herzogin von Sussex sich vielleicht selbst? Es bleibt spannend…