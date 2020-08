Meghan Markle: Neue Einnahmequelle für die Herzogin? Mama Doria macht jetzt ausgerechnet ...

Meghan Markle und ihre Mutter Doria Ragland auf Schloss Windsor – mittlerweile leben beide wieder in den USA. (Archivfoto)

Ihre Tochter Meghan Markle trägt Designerkleidung und Schmuck im sechsstelligen Dollar-Bereich – doch ihre Mutter Doria Ragland zieht es in eine andere Richtung. Denn die 63-Jährige hat einen neuen Job angenommen – und der erscheint nicht gerade glamourös.

Meghan Markle: Mama Doria Ragland wird jetzt...

Es ist immer was los bei den Sussexes in den USA! Nachdem Meghan Markle und Prinz Harry kürzlich von Los Angeles nach Santa Barbara gezogen waren, steht jetzt auch Meghans Mutter Doria Ragland vor einem Schritt in ihrem Leben.

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex

Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war sie bereits mit dem Produzenten Trevor Engelson verheiratet – die beiden ließen sich 2013 scheiden

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Die Oma von Archie Harrison ist nämlich ab sofort Lehrerin an einer öffentlichen Hochschule im kalifornischen Los Angeles: Sie bringt Schülern bei, wie man Hippie-Schmuck herstellt. Das berichtet „Daily Mail“.

Konkret wird Doria Ragland unterrichten, wie man Perlen-Ketten, große Boho-Ornamente, Armbänder oder Ketten aus Draht basteln kann. „Sie ist eine lokale Künstlerin, die seit über zehn Jahren Schmuck und Kleidung entwirft“, heißt es auf der Website der Hochschule.

Meghan Markle: DIESEN Job gab Doria für das Königshaus auf

Bevor Meghan Markle Prinz Harry heiratete und damit zur Herzogin von Sussex wurde, war Doria Ragland Sozialarbeiterin in einer psychiatrischen Klinik.

Doria Ragland, Meghan Markle und Prinz Harry bei einem Empfang in England. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa

Mit der Lehrtätigkeit kehrt die US-Amerikanerin mit dem künstlerischen Job zu ihren Wurzeln zurück: Bereits nach der Hochzeit mit Meghans Vater Thomas Markle verkaufte Doria selbst hergestellten Schmuck, um die Familienkasse aufzubessern.

Jetzt möchte Doria Ragland damit offenbar wieder Geld verdienen – vielleicht auch, um ihre Tochter und Prinz Harry finanziell zu unterstützen? Meghan Markle ist in jedem Fall stolz auf den „freien Geist“ ihrer Mutter, zitiert „Daily Mail“. (kv)