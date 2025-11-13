Meghan Markle hat Grund zur Freude – die Briten haben wenig zu lachen

Keine andere Frau scheint Großbritannien so sehr zu spalten wie Meghan Markle (44). Dabei hat die Herzogin nun Grund zu feiern. Denn: Netflix bringt im Dezember die Sonderfolge ihrer Reality-Serie „With Love, Meghan“ heraus. Sehr zum Leid ihrer Kritiker.

Das Konzept klingt eigentlich harmlos: Backen, Dekorieren, Geschenke einpacken. Doch bei vielen Briten sorgt die Ankündigung für Schnappatmung.

Meghan Markle feiert Netflix-Comeback

Bereits die erste Staffel kam nicht gut an. Weder bei den Zuschauern noch bei den Kritikern. Die Serie landete nicht einmal unter den Top 300 auf Netflix. Trotzdem bekam Meghan Markle eine zweite Staffel. Und jetzt sogar ein Festtags-Special. Die Rezensionen sprechen Bände!

Der britische „Guardian“ schrieb: „Es ist das Fehlen von Humor, Ironie, Selbsterkenntnis und Verständnis für die Realität dieser zutiefst ungleichen und apokalyptischen Welt, das ‚With Love, Meghan‘ am Ende so unsympathisch macht.“ Auch andere Stimmen lassen kein gutes Haar an der Produktion. Viele sehen in der Show puren Narzissmus und eine Art Hochglanz-PR für Meghan. Besonders ihr luxuriöser Lebensstil sorgt für Kopfschütteln.

Trotzdem zieht Netflix das Special durch. Laut dem Streamingdienst sollen die Zuschauer „die gemütlichste Zeit des Jahres noch gemütlicher machen – gemeinsam mit Herzogin Meghan“. Laut dem US-Magazin „People“ zeigt die Folge Meghan beim Familienfest mit Prinz Harry, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet. Die Herzogin verspricht darin „persönliche Tipps“ für die perfekte Deko und das kunstvolle Einpacken von Geschenken.

Doch einige “Fans“ können das kaum ertragen. Unter der Instagram-Ankündigung von Netflix häufen sich hämische Kommentare. Ein Nutzer schreibt: „Warum sollte irgendjemand diese Frau als Vorbild nehmen, wenn es um Familie, Tradition und Zusammenhalt geht?“ Ein anderer meint trocken: „Netflix’ schlechtester Deal aller Zeiten.“