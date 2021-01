Meghan Markle: Bittere Nachricht! Der „Megxit“ verwehrt ihr DIESES Recht

Der „Megxit“ hat Konsequenzen! Vor ziemlich genau einem Jahr haben Meghan Markle und Prinz Harry angekündigt, der Krone den Rücken kehren zu wollen.

Seitdem hat sich viel verändert. Die anderen Royals müssen mehr Aufgaben übernehmen, der Riss in der Familie ist tief, Meghan Markle und Harry sind in die USA gezogen.

Meghan Markle verliert Recht

Doch genau der Umzug könnte nun Probleme machen - denn durch den „Megxit“ hat die Ex-Schauspielerin nun ein Recht verloren, wie die „Daily Mail“ berichtet.

Ein Rückblick: Im November 2017, kurz nach der Verlobung mit Prinz Harry, zog die 39-Jährige von Nordamerika nach London. Ein halbes Jahr später, am 19. Mai 2018, heirateten die beiden in Windsor.

Meghan Markle und Prinz Harry bei ihrer Hochzeit 2018 in Windsor. Foto: Ben Stansall/PA Wire/dpa

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex und gehört seitdem zu den Royals

Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war sie bereits mit dem Produzenten Trevor Engelson verheiratet – die beiden ließen sich 2013 scheiden

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Meghan Markle wollte britische Staatsbürgerschaft annehmen

Nach der Traumhochzeit plante Meghan Markle, die britische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Dafür musste sie drei Jahre lang im Vereinigen Königreich leben und einen Briten zum Mann haben.

Der Kensington Palast bestätigte das Vorhaben der Herzogin von Sussex und gab an, dass Meghan als Royal keine Sonderrechte bekomme, was eine vorzeitige Genehmigung des Antrags anbelangt.

Meghan Markle. Foto: Mark Large/Daily Mail/PA Wire/dpa

Meghan Markle bleibt (vorerst) Amerikanerin

Höchstens 270 Tage dürfte sie sich den Regeln des Innenministeriums zufolge in einem anderen Land aufgehalten haben. Doch durch ihre Auszeit in Kanada ab November und dem endgültigen Umzug in die USA hat Meghan Markle die Anzahl weit überschritten.

Ein Antrag auf die britische Staatsbürgerschaft ist somit vom Tisch. Will die junge Mutter nach wie vor den Pass aus dem Heimatland ihres Ehemanns, so müsste Meghan Markle erneut nach Großbritannien ziehen, so die „Daily Mail“ - das erscheint derzeit als sehr unwahrscheinlich. (cs)