Meghan Markle mächtig sauer – aus diesem Grund

London. Meghan Markle und Prinz Harry sind in aller Munde. Die beiden werden in rund einem Monat der Krone den Rücken kehren. Ab dem 1. April sind die beiden keine „Senior Royals“ mehr, werden keine offiziellen Termine für die Königsfamilie mehr wahrnehmen.

Megxit nennen nicht nur die Briten den Abgang des Paares. Doch das gefällt Meghan Markle gar nicht. Denn sie findet: Das rückt nur sie in schlechtes Licht und lasse es aussehen, als habe sie die Entscheidung ganz alleine getroffen.

Meghan Markle ist mächtig sauer

Laut englischem Express soll Meghan Markle das Wort „Sussexit“ bevorzugen. Doch nicht nur das. Freunden gegenüber soll sich die Herzogin von Sussex wegen einer weiteren Sache beschwert haben, die sie so richtig sauer macht.

Die „Daily Mail“ berichtet, dass sich die 38-Jährige daran störe, dass jeder auf ihr und ihrem Ehemann rumhacke. Ihrer Meinung nach seien die Einschränkungen, mit denen die junge Familie nun leben müsse, eine Strafe dafür, dass sie unabhängiger leben wollen.

Besonders das Verbot der Queen, „Sussex Royal“ als Marke nutzen zu können, stoße ihr bitter auf. Nachdem die harte Entscheidung der Monarchin öffentlich geworden war, ließen sich die beiden zu einer erneuten Stellungnahme hinreißen. Darin ließen Meghan Markle und Harry verlauten, dass das Wort „Royal“ nicht der Queen gehöre, dennoch würden sie aufhören, das Wort zu nutzen.

Meghan behauptet, keine andere Wahl gehabt zu haben

Ein Freund erklärt der „Daily Mail“: „Meghan sagte, dass sie und Harry keine andere Wahl hatten. Sie findet, wenn sich irgendjemand angegriffen fühlen darf, dann sind sie das.“

Meghan Markle und Prinz Harry leben mit Söhnchen Archie in Kanada. Foto: imago images / i Images

Die beiden leben mit Söhnchen Archie mittlerweile in Kanada. Der 35-jährige Prinz kehrte am Dienstagabend ins Vereinigte Königreich zurück, wo er einen Termin wahrnimmt. Meghan wird ihren Mann in wenigen Tagen in London treffen, wo die beiden ihre letzten Termine als ranghohe Mitglieder der Könisgfamilie absolvieren werden. (cs)