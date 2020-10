Meghan Markle: Ausgerechnet ER lässt sie im Stich – „Es ist pure Angst“

am 06.10.2020 um 10:47

Bevor Meghan Markle sich in Prinz Harry verliebte, drehte sich ihr Leben vor allem um ihre Schauspielkarriere. In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie als Rachel Zane berühmt.

Doch diese Zeiten ließ Meghan Markle hinter sich, als sie einen Royal heiratete. Zu ihren einstigen Kollegen scheint kein Kontakt mehr zu bestehen, wie ihr „Suits“-Partner Patrick J. Adams nun zugab.

Meghan Markle: Nach der Hochzeit ging es bergab...

Sieben Staffeln lang spielten sie Seite an Seite. Die Liebesgeschichte zwischen Rachel Zane und Mike Ross dominierte die beliebte Anwaltsserie „Suits“. Doch dann verschwand Meghan Markle plötzlich von der Bildfläche.

Im Sommer 2016 lernte sie Prinz Harry kennen und lieben. Zwei Jahre später stieg die Schauspielerin aus der Serie, die sie weltberühmt machte, aus. Im Mai 2018 wurde sie zur Herzogin von Sussex. Und auch für ihr Serien-Ich Rachel bedeutete eine Hochzeit das TV-Aus. Nach der Eheschließung von Rachel und Mike in Staffel 7 stiegen die Darsteller aus.

Meghan Markle und Patrick J. Adams spielten ein Liebespaar in der Anwaltsserie „Suits“. Foto: imago images

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex

Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war sie bereits mit dem Produzenten Trevor Engelson verheiratet – die beiden ließen sich 2013 scheiden

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Patrick J. Adams hat Angst vor Meghan Markle

Patrick J. Adams war daraufhin sogar zu Gast bei Meghans Hochzeit. Doch spätestens seit der Geburt von Meghan Markles Sohn Archie, habe er nie wieder von ihr gehört. Offenbar war dies jedoch nicht ganz die Schuld der 39-Jährigen.

Der „Suits“-Star gestand nun in einem Interview mit „Radio Times“, dass er sich „eingeschüchtert“ fühle und sich nicht mehr traue, Meghan zu kontaktieren. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass ich sie jederzeit anrufen könnte, aber ich weiß nicht, was ich ihr sagen würde“, so Patrick J. Adams über seine Ex-Kollegin.

In ihrer Zeit als Schauspielerin konnte Meghan Markle auf ihren Partner zählen, doch jetzt herrscht Funkstille. Foto: imago images

Autsch! Das dürfte Meghan Markle nicht gerne hören. „Nachdem unsere Kinder geboren wurden, wurden ein paar Nachrichten und Geschenke geschickt, aber ich glaube, dass ich etwas verängstigt bin. Ich denke, es ist pure Angst“, erklärte der 39-Jährige.

„Suits“-Star ist es zu anstrengend, Meghan zu kontaktieren

Am meisten Angst habe er davor, wie es wäre, einen Royal zu kontaktieren. Er wolle nichts falsch machen. „Ich glaube, ich habe Angst vor der Vorstellung, irgendwelche Mauern durchbrechen zu müssen, um diese Konversation zu führen“, gestand Patrick J. Adams.

Dass ausgerechnet einer ihrer engsten Freunde in Hollywood sie nun doch im Stich lässt, muss Meghan Markle ziemlich treffen. Auch der Umzug in die USA scheint nichts an der gescheiterten Freundschaft bewirkt zu haben. Schade.