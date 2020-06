Meghan Markle: Krasse Nachricht für ihren Ehemann – bald muss Prinz Harry ...

Meghan Markle hat eine Entscheidung getroffen! Die Herzogin will ihre Mutter noch häufiger um sich haben. Deswegen soll Doria Ragland bei ihr einziehen.

Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle, wohnt also bald mit seiner Schwiegermutter zusammen.

Meghan Markle: Ihre Mutter zieht ein

Wie mehrere britische Medien berichten, soll die Mutter von Meghan Markle in Zukunft vor allem auf Söhnchen Archie aufpassen. Im Haus von Meghan und Harry soll sie einen eigenen Wohntrakt bekommen.

+++ Meghan Markle: Nach schrecklichem Vorfall – sie will nie wieder ... +++

Doria Ragland und Prinz Harry. Foto: imago images / i Images

+++ Meghan Markle: Du wirst nicht glauben, was Archie jetzt von seiner Mutter bekommt +++

Doria Ragland wird Babysitterin

Weil Harrys Verwandschaft Tausende von Kilometern entfernt wohnt, soll Meghans Mutter nun also in die gemeinsame Villa in Los Angeles einziehen. Zuletzt arbeitete Doria Ragland als Sozialarbeiterin. Nun scheint die 63-Jährige einen neuen Job als Babysitterin zu haben.

+++ Meghan Markle und Prinz Harry: Traurige Nachrichten! Die beiden müssen ... +++

Meghan Markle. Foto: imago images / PA Images

+++ Meghan Markle mit traurigen Worten: „Mir ist klar geworden, dass...“ +++

---------------------------------

Das ist Meghan Markle:

Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Sie wurde durch die US-Serie „Suits“ bekannt

2018 heiratete sie Prinz Harry

2019 wurde ihr erster Sohn Archie geboren

Im Januar 2020 verkündete das Ehepaar den Austritt aus dem britischen Königshaus

---------------------------------

+++ Meghan Markle: Wahnsinn! Du glaubst nicht, was die ersten Worte von Baby Archie waren +++

Meghan Markle hängt sehr an ihrer Mutter

Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, hängt Meghan Markle sehr an ihrer Mutter. Für die Herzogin sei Doria Ragland ein „Fels in der Brandung“. Außerdem vertraue Meghan nicht vielen anderen Menschen.

Gut also, dass Meghan ihre Mutter in Zukunft noch häufiger um sich hat. (nr)