Meghan Markle: Fiese Lästerattacke gegen Kate Middleton – „Sie ist nicht mal Königin“

Wie sehr Prinz Harry mit seiner Position als „Spare“ hadert, dürfte spätestens seit der Veröffentlichung seiner Memoiren bekannt sein. Dass er ein Leben lang im Schatten seines großen Bruders Prinz Williams stehen wird, scheint der 38-Jährige nur schwer zu verkraften. Doch auch den Frauen der Prinzen soll das Machtgefälle zusetzen.

Gerade Meghan Markle scheint es gar nicht zu gefallen, dass ihre Schwägerin Kate Middleton als Ehefrau des Thronfolgers bevorzugt wird. Insbesondere wenn es um ihre Kleidung und Lieblingsdesigner geht, soll die ehemalige Schauspielerin zur Furie werden. Das Verhältnis zwischen den beiden Frauen ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen.

Meghan Markle neidisch auf Kate – weil sie ihren Lieblingsdesigner tragen darf

Nach der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle im Mai 2018 sollen sich die Fronten zwischen ihnen und den anderen Royals verhärtet haben. Die Spannungen zwischen Kate und Meghan entspringen laut einem „The Telegraph“-Bericht einem üblen Konkurrenzkampf um die Kleider eines namhaften Designers.

Demnach habe Meghan großes Interesse an den Stücken des kanadischen Modemachers Erdem Moralıoğlu gehabt. Schon vor ihrer Eheschließung soll sie immer wieder Kleider von ihm getragen haben. Der ehemalige Praktikant von Vivienne Westwood (†81) händigt seine Werke jedoch nicht an jeden aus, der ihn anfragt. Und so soll Kate Middleton als zukünftige „Queen Consort (dt.: Königsgemahlin)“ von Moralıoğlu bevorzugt worden sein. Ein rotes Tuch für Meghan, die offenbar gar kein Verständnis für diese Hierarchie hat.

Meghan Markle soll sogar derartig verärgert gewesen sein, dass sie in Frage gestellt hat, warum Williams Frau Vorrang vor ihr hat. Schließlich sei Kate Middleton „nicht einmal die Königin“, wird Meghan zitiert. Wenn da mal nicht der Neid aus dem Ex-Hollywoodstar spricht.