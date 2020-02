Meghan Markle: Altes Foto aufgetaucht – und es zeigt so einiges ...

Meghan Markle ist spätestens seit der Hochzeit mit Prinz Harry im Mai 2018 ein Star.

Von der Schauspielerin zum Mitglied der Royals - es klingt wie ein modernes Märchen. Doch bevor Meghan Markle Schauspielerin wurde, war sie auf ganz andere Weise im TV zu sehen. Die heute 38-Jährige arbeitete nämlich als Aktenkoffer-Mädchen in der US-amerikanischen Version von „Deal or No Deal“.

Meghan Markle: Freizügiges Bild aufgetaucht

Aus dieser Zeit tauchen immer wieder Videos und Bilder auf. Unter anderem ein pikantes Foto, das vor allem die Queen nicht gerne sehen dürfte ... In dem Weihnachtsspecial aus dem Jahr 2006 war die Herzogin von Sussex neben 26 anderen Models dabei.

Alle tragen sexy Weihnachtskostüme - auch Meghan Markle! Das Kleidchen ist tief ausgeschnitten, zudem reicht es ihr gerade so über den Po. Dazu trägt sie zehn Zentimeter hohe Heels, strahlt in die Kamera.

-------------------------------------

Das ist Meghan Markle:

Geboren am 4. August 1981 als Rachel Meghan Markle in den USA

Ihr Vater Thomas Markle arbeitete als Lichtregisseur, ihre Mutter Doria Ragland ist Yoga-Lehrerin

Markle wurde durch ihre Rolle in der Anwaltsserie „Suits“ bekannt

Am 19. Mai 2018 heiratete sie den englischen Prinzen Harry und ist seitdem die Herzogin von Sussex

rund ein Jahr später kam Söhnchen Archie Harrison Mountbatten-Windsor zur Welt

Vor ihrer Ehe mit Harry war Meghan Markle schon einmal verheiratet: Mit dem Produzenten Trevor Engelson

-------------------------------------

Meghan Markle. Harte Zeiten bei TV-Show

Eine Staffel lang war Meghan Markle bei „Deal or No Deal“ zu sehen. Es soll keine leichte Zeit für die Frau von Prinz Harry gewesen sein. Wie die britische Zeitung „The Sun“ unter Berufung auf ehemalige „Aktenkoffer-Mädchen“ berichtet, mussten die Frauen leicht bekleidet und stundenlang in kalten Studios ausharren.

+++ Kate Middleton: DAS ist der traurige Beweis – Prinz William und seine Frau sind leider... +++

Tameka Jacobs, die mit Meghan Markle zusammenarbeitete, erzählt von den harten Bedingungen am Set der Unterhaltungs-Show. Bei den Castings hätten die Bewerberinnen in Bikinis vorstehen müssen. Ergatterten sie den Job, mussten sie sich jeden Morgen einer Gewichtskontrolle unterziehen - zunehmen streng verboten!

Meghan Markle im Jahr 2013. Foto: imago images / Future Image International

Jacobs erklärt dem Blatt: „Der Produzent stand auf einem Stuhl, wir alle vor ihm aufgereiht. Er schaute uns an und sagte Dinge wie: 'Sie braucht mehr Haare' oder 'mehr Oberweite'. Sie stopften viel Zeug in unsere BHs.“

--------------

Weitere News von den Royals:

Meghan Markle: Mega-Schock! Die Herzogin und Prinz Harry wollen jetzt ausgerechnet...

Queen Elizabeth: Furchtbare Nachricht – „Die Queen ist am Boden zerstört, weil ...“

Top-Themen des Tages:

Danni Büchner: Schock! Nach dem Dschungelcamp kommt raus, dass ...

Michael Wendler: Intimes Video aus dem Bett aufgetaucht – „Ab 18!“

--------------

Meghan Markle: Show war Erfahrung

Meghan Markle selbst erklärte, die Zeit bei der Show sei eine Erfahrung für sie gewesen. In einem Interview mit dem Magazin Esquire sagte die Herzogin 2013: „Es zeigte mir, was ich lieber machen würde.“

+++ Meghan Markle: Pikantes Video aufgetaucht – es zeigt, dass die Herzogin... +++

Die Bilder von Meghan Markle bei „Deal or No Deal“ kannst du hier sehen.

Die leichtbekleideten Zeiten bei Meghan Markle sind jetzt vorbei. Seit sie die Frau an der Seite von Prinz Harry ist, sind einige Dinge tabu. (cs)