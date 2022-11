Meghan Markle verschickt Brief – DIESES Detail sorgt für Wut

Mega-Aufregung um einen Brief von Meghan Markle! Eigentlich wollte die Herzogin nur ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen – doch das ging ordentlich nach hinten los.

Vor rund drei Jahren entschied sich Meghan Markle zusammen mit Mann Prinz Harry dazu, dem royalen Leben in Großbritannien endgültig den Rücken zu kehren. Sie zogen nach Los Angeles (USA), ließen London hinter sich. So wollten sie sich frei machen von den royalen Zwängen und Pflichten. Doch die royalen Vorzüge scheint die 41-Jährige nach wie vor allzu gerne zu genießen – zum Beispiel auf ihrem Briefpapier.

Meghan Markle setzt sich selbst die Krone auf

Als nette Geste schickte sie Allison Yarrow einen handgeschriebenen Brief zu. Yarrow nahm als Gast an ihrem Podcast „Archetypes“ teil – und freute sich über die Post von Meghan. Yarrow teilte den Brief auf ihrem Instagram-Profil. Doch ein Detail sorgte bei der Instagram-Community für großes Unverständnis: Die ehemalige Schauspielerin krönte sich auf ihrem Briefpapier quasi selbst! Eine kleine Krone ziert das Monogramm der Herzogin.

„Eine Krone???“, fragt ein Follower ungläubig unter dem Beitrag. „Diese Krone über ihren Initialen ist das Billigste, was ich je gesehen habe. Lächerlich!“, heißt es weiterhin in der Kommentarspalte.

Meghan Markle löst mit Brief Shitstorm aus

„Ich bin dafür, dass Meghan all diese Projekte macht, die sie will, sie darf jetzt so leben, wie sie es immer wollte. Was nicht richtig ist und viel zeigt, ist die Tatsache, dass sie immer wieder den Titel und den Stand von ihren Schwiegereltern benutzt, denen sie nichts getan hat, außer schlecht über sie zu reden. Wenn du sie nicht magst, toll, aber sei respektvoll, lebe dein Leben und halte dich fern“, schreibt ein weiterer User in den Kommentaren. Ob sich Meghan Markle die bösen Worte der Instagram-Nutzer zu Herzen nimmt und künftig auf das königliche Briefpapier verzichtet?