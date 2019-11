Meghan Markle: Insider verrät krasses Detail – „Was wirklich schwierig ist...“

Mögen sie sich oder mögen sie sich nicht? Diese Frage stellt man sich bei den Royals-Frauen Meghan Markle und Kate Middleton schon, seid die einstige „Suits“-Darstellerin offiziell zur Partnerin von Prinz Harry wurde. Jetzt wurde das Geheimnis offenbar gelüftet.

Schon ihren Royals-Männern Prinz Harry und William sagt man seit der Afrika-TV-Dokumentation nach, dass sie sich nicht mehr so nahe sind wie früher, als Harry den geerbten Ring seiner Mutter Diana für die Verlobung von William opferte.

Aber was ist mit den Herzoginnen?

+++ Kate Middleton: Bittere Wahrheit für Herzogin – nun kommt raus, dass William... +++

Meghan Markle: Jetzt kommt raus, dass...

Ein Vertrauter der Royals verriet gegenüber „People“, dass diese ganze öffentliche Rivalität, die Meghan Markle und Kate Middleton nachgesagt wird, Einfluss auf die beiden hätte. „Was wirklich schwierig ist, ist, dass sie gegeneinander ausgespielt werden. Das war eine Herausforderung für beide“, so der Insider.

Royals: Meghan Markle und Prinz Harry sollen keine gute Beziehung zu Prinz William und Kate Middleton haben. (Archivbild) Foto: imago images / Landmark Media

„Meghan ist sich durchaus bewusst, dass Kate die Königin sein wird. Ihre Rollen sind klar definiert.“ Meghan habe ihr Leben, Kate ihres.

------------------------------------

Mehr Royals-Themen:

+++ Kate Middleton: Bittere Wahrheit für die Herzogin – nun kommt raus, dass William... +++

+++ Royals: Für Hochzeit von Kate und William – Harry brachte DIESES unglaubliche Opfer +++

+++ Royals: DIESES Geheimnis verschwieg Diana, als sie mit Prinz Harry schwanger war +++

-------------------------------------

Große Unterschiede zwischen Meghan Markle und ihrer Schwägerin

Foto: imago images / Paul Marriott

Obendrein gäbe es zwischen beiden den Unterschied, dass Meghan als „fertige Person“ mit einer eigenen Karriere in die Royals-Familie aufgenommen wurde, Kate dagegen in jungen Jahren in die Familie kam und auf die Rolle als Royal über Jahre hinweg vorbereitet wurde.

Aus diesem Grund hätten die Frauen auch jeweils eine andere Sicht auf viele Dinge. Von Streitigkeiten ist bei dem Insider aber keine Rede.

-------------------------------------

Das ist Meghan Markle

Geboren am 4. August 1981 als Rachel Meghan Markle in den USA

Ihr Vater Thomas Markle arbeitete als Lichtregisseur, ihre Mutter Doria Ragland ist Yoga-Lehrerin

Markle wurde durch ihre Rolle in der Anwaltsserie „Suits“ bekannt

Am 19. Mai 2018 heiratete sie den englischen Prinzen Harry und ist seitdem die Herzogin von Sussex

Vor ihrer Ehe mit Harry war Meghan Markle schon einmal verheiratet: Mit dem Produzenten Trevor Engelson

-------------------------------------

Gibt es auch beim Kronprinzenpaar einen Konflikt?

Kate Middleton hat dagegen wohl erst noch mit ihrem Mann William ein Hühnchen zu rupfen. Der amüsierte sich schließlich hinter ihrem Rücken auf einem Charity-Event mit einer anderen Frau. Wer das war, erfährst du hier >>>