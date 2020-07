Meghan Markle hat große Angst – jetzt erkennt sie, dass...

Viel Ruhm und Reichtum, aber keine Freunde!

Dieses Problem beschäftigt jetzt Meghan Markle und Prinz Harry, die besorgt darüber sind, dass ihr Sohn Archie keine Kontakte zu anderen Kleinkindern hat – und auch Meghan Markle leidet unter Einsamkeit.

Meghan Markle: Sorge um Sohn Archie

Seitdem Meghan Markle mitsamt Mann Harry und Sohn Archie im März ins US-amerikanische Los Angeles ausgewandert sind, lebt die Familie wegen des Coronavirus nahezu isoliert in einer Villa in Hollywood.

Das sorgt dafür, dass nicht nur Meghan Markle und Prinz Harry kaum sozialen Kontakten nachgehen können, sondern auch der einjährige Archie sozial auf der Strecke bleibt. Und genau das bereitet seiner Mama große Sorgen, wie „Daily Mail“ berichtet.

Das ist Meghan Markle:

Meghan wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

am 19. Mai 2018 heiratete sie Prinz Harry

durch die Heirat wurde sie Mitglied der britischen Königsfamilie und Herzogin von Sussex

am 6. Mai 2019 wurde ihr gemeinsamer erster Sohn Baby Archie geboren

im Januar 2020 verkündeten Meghan und Harry den Rücktritt vom britischen Königshaus (Megxit)

„Meghan sagt, Archie müsse emotionale und soziale Fähigkeiten erlernen, indem er mit anderen kleinen Kindern zusammen ist“, wird ein Freund der Familie zitiert.

Meghan Markle sucht ebenfalls Freunde

Könnte der kleine Archie regelmäßig eine Babygruppe besuchen, hätte er die Möglichkeit, mit anderen Kleinkindern zu spielen und so sein Gehirn zu entwickeln, denkt die Herzogin.

Archie Harrison, der Sohn von Meghan Markle und Prinz Harry, ist knapp ein Jahr alt. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa

Außerdem würde auch Meghan Markle selbst an einer solchen Gruppe teilnehmen wollen, um andere Mütter kennen zu lernen und neue Freunde für ihren Alltag finden zu können, so die Quelle gegenüber „Daily Mail“. Doch die 38-Jährige wisse, dass die Teilnahme an einer solchen Krabbelgruppe „unmöglich“ sei – weil sie einfach zu bekannt ist, um normale Dinge zu tun.

Während der Corona-Krise versucht Meghan Markle sich wenigstens durch Zoom-Meetings mit anderen Menschen zu verbinden. Doch das ist – wie wohl jeder Normalbürger nachvollziehen kann – eben einfach nicht dasselbe wie ein persönliches Treffen.