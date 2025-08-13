Netflix-Serie von Meghan Markle: Erster Trailer enthüllt es

Meghan Markle meldet sich auf den Bildschirmen zurück! Die Herzogin von Sussex hat den neuen Trailer zur zweiten Staffel ihrer Netflix-Show „With Love, Meghan“ veröffentlicht – und der Vorgeschmack zeigt, dass die Serie weiterhin auf kulinarische Experimente setzt. Fans dürfen sich jedoch nicht nur auf neue Einblicke in Meghans kreativen Kosmos freuen, sondern auch auf bekannte Gesichter.

Denn die Fortsetzung, die am 26. August auf Netflix startet, wird von einem Staraufgebot begleitet, das keine Langeweile zulässt.

Meghan Markle veröffentlicht ersten Trailer für Kochshow

Im frisch veröffentlichten Trailer ist Meghan Markle in entspanntem Ambiente zu sehen – mal in angeregten Gesprächen, mal beim herzhaften Lachen mit ihren Gästen. Unter ihnen: Model Chrissy Teigen, Unternehmerin und Podcast-Host Jamie Kern Lima sowie „Queer Eye“-Star Tan France. Die Szenen spielen überwiegend in Meghans Luxus-Zuhause in Montecito, Kalifornien, das für die Dreharbeiten erneut genutzt wurde.

Meghan plaudert zusammen mit Starkoch José Andrés sogar über die kulinarischen Vorlieben ihres Mannes. „Wissen Sie, wer keinen Hummer mag? Mein Mann“, verrät sie. Andrés kontert: „Und Sie haben ihn trotzdem geheiratet?“

Meghan Markle: Es geht weiter auf Netflix

Netflix beschreibt die zweite Staffel „With Love, Meghan“ als „lustig und herzerwärmend“ und kündigt acht Episoden voller „kräftiger Aromen, neuer Techniken und einfacher Ideen, um den Alltag schöner zu gestalten“ an. Der Schwerpunkt liegt wie gehabt auf Kreativität, Gemeinschaft und Lebensfreude oder, wie Meghan es formuliert, auf „Verspieltheit statt Perfektion.“

„With Love, Meghan“ startete 2024 als Teil des mehrjährigen Produktionsdeals der Sussexes mit Netflix. Das Format mischt Elemente einer klassischen Kochsendung mit Lifestyle- und Talkshow-Elementen. Prominente Gäste werden zum gemeinsamen Kochen, Basteln oder Kreativsein eingeladen.

Und auch nach Staffel zwei von Meghans Kochshow ist kein Ende in Sicht. Für Dezember ist bereits ein Weihnachtsspecial mit dem Titel „Holiday Celebration“ angekündigt, bei dem sich alles ums Kochen, Dekorieren und Handwerken dreht. Zudem arbeitet die Herzogin von Sussex laut eigenen Angaben gemeinsam mit Ehemann Harry an weiteren Dokumentationen und Lifestyle-Formaten für Netflix.