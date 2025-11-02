Meghan Markle auf dem Wochenendtrip: Unglaublich, was ihr Outfit wert ist

Meghan Markle kann einfach alles – sogar einen gemütlichen Halloween-Ausflug in ein modisches Highlight verwandeln. Am Wochenende besuchte die Herzogin von Sussex mit Familie ein Kürbisfeld nahe ihres Anwesens in Kalifornien. In einem lässigen Look im Wert von über 1.600 US-Dollar zog sie alle Aufmerksamkeit auf sich, wie „Daily Mail“ berichtet.

Meghan Markle: Stilsicher in jeder Situation

Die 44-Jährige trug eine braune, wattierte Jacke „Luca“ von Anine Bing, die bereits bei ihrer Washington-Reise im Rampenlicht stand. Dazu kombinierte die zweifache Mutter schwarze Röhrenjeans und hochwertige Reitstiefel von CO Leather im Wert von 1.195 US-Dollar. Ihre Haare band Meghan zu einem praktischen tiefen Pferdeschwanz.

An ihrer Seite hielt Prinz Harry Händchen, während sie ihre Kinder Archie und Lilibet beobachteten, die zwischen den Kürbissen tobten. Die Sussex-Familie genoss sichtlich den idyllischen Nachmittag auf Lane Farms in Santa Barbara, unweit ihrer luxuriösen Villa in Montecito.

Harry entschied sich für einen legeren Mode-Klassiker: Jeans, Kapuzenpullover und Baseballkappe. Während Archie Erzeugnisse durchwühlte oder durch ein Maislabyrinth rannte, bewies Meghan erneut ihre unverwechselbare Fähigkeit, selbst einfache Momente zu etwas Besonderem zu machen – und dabei stilsicher aufzutreten.

Auch Meghans enger Freund Markus Anderson und ihre Mutter Doria Ragland waren beim entspannten Familienausflug dabei. Gemeinsam widmete man sich dem Kürbisschnitzen. Harry zeigte dabei sein kreatives Talent und zauberte ein gruseliges Gesicht in seine Kürbislaterne. Die Familie genoss einen fröhlichen Tag voller Spaß und gemeinsamer Erlebnisse.