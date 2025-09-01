Meghan Markle macht Kritikern klare Ansage – „Bin ein echter Mensch“

7Herzogin Meghan Markle steht erneut im Mittelpunkt. Ihre zweite Netflix-Serie „With Love, Meghan“ sorgt für gemischte Reaktionen. Neben positiven Rückmeldungen hagelt es dabei aber auch Kritik. In einem Interview mit Emily Chang macht die 44-Jährige ihrem Ärger Luft. Sie zeigt sich enttäuscht über die Negativ-Schlagzeilen, die ihren Alltag prägen.

Meghan Markle wird deutlich

Die zweifache Mutter kritisiert die „Clickbait-Kultur“ und betont deren entmenschlichenden Effekt. Gleichzeitig verdeutlicht sie ihre Wünsche: „Ich möchte nur, dass die Leute wissen, dass ich ein echter Mensch bin.“ Meghan Markle hebt hervor, dass ihre Rolle als Mutter für sie zentral bleibt, auch wenn die Öffentlichkeit das oft vergisst.

+++ Meghan Markle in ihrer Netflix-Show: Unerwartete Details über Prinz Harry +++

Meghan Markle sieht die Berichterstattung auch als Gefahr für ihre Kinder. Sie sorgt sich, wie Archie und Lilibet mit tratschenden Müttern oder negativem Einfluss umgehen werden. Gleichzeitig versucht sie, bewusst offen und authentisch zu wirken. Kritiker treffen jedoch nicht nur Meghan Markle, sondern auch ihre Netflix-Serie, die regelmäßig zerrissen wird.

Meghan Markle nimmt es mit Humor

Die 44-Jährige begegnet den harten Worten mit einer großen Portion Humor. Sie lacht: „Ich glaube, die Kritiker sagen oft negative Dinge und gehen dann heimlich nach Hause und kochen meine ‚One-Pot-Spaghetti‘.“ Trotz aller Kritik findet die Serie bei ihrer Zielgruppe großen Zuspruch. „Sie lieben die Show“, so Meghan Markle selbstbewusst.

Die Herzogin blickt optimistisch nach vorn. Die zweite Staffel der Serie signalisiert für sie Erfolg und sorgt laut ihrer Aussage für noch mehr Freude in der Zukunft. Meghan Markle bleibt trotz aller Widerstände offen und kämpft weiterhin um Verständnis und Respekt im öffentlichen Leben.