Schauspiel-Comeback: Erste Fotos von Meghan Markle aufgetaucht

Acht Jahre lang war es still um Meghan Markle als Schauspielerin – jetzt ist sie zurück im Rampenlicht. Die ehemalige „Suits“-Darstellerin wagt ihr Hollywood-Comeback und steht wieder vor der Kamera. Und nicht irgendwo: In Los Angeles dreht die 44-Jährige gerade die Amazon-MGM-Komödie „Close Personal Friends.“

Erste Fotos vom Set zeigen Meghan Markle strahlend und bestens gelaunt.

Meghan Markle feiert ihr Comeback

Die „Daily Mail“ veröffentlichte nun Aufnahmen, auf denen Meghan Markle mit Sonnenbrille, lockerem blau-weißem Hemd, weißer Leinenhose und braunen Sandalen zu sehen ist. Lächelnd winkt sie einem Crewmitglied zu, bevor sie in einen Wagen steigt, der sie zu einem Anwesen in Pasadena bringt. Dort, so heißt es, stand sie für eine Szene am Pool vor der Kamera.

Für Meghan Markle ist es eine Rückkehr zu ihren Wurzeln. Zwischen 2011 und 2018 spielte sie in der beliebten Serie „Suits“ die Rolle der Rachel Zane, bevor sie der Schauspielerei den Rücken kehrte. Nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry konzentrierte sie sich auf ihre Familie und wohltätige Projekte. Heute lebt das Paar mit den Kindern Archie (6) und Lili (4) in Kalifornien. Vor Kurzem teilte Meghan neue Fotos der beiden.

Warum Meghan Markle jetzt zurück ist

Eine Quelle aus Produktionskreisen sagte laut „Daily Mail“, Meghan Markle sei „mit Angeboten überschüttet“ worden, doch dieses Projekt habe sich „richtig angefühlt.“ Der Film handelt von zwei Paaren – eines prominent, das andere nicht. Sie treffen sich in Santa Barbara, freunden sich an, und schon bald prallen Welten aufeinander.

Ein Hollywood-Insider verriet zudem, Produzenten hätten seit Jahren versucht, Meghan Markle zu einem Comeback zu bewegen. Nun habe sie sich entschieden, den Schritt zu wagen – und Hollywood feiert ihre Rückkehr.

Mit „Close Personal Friends“ meldet sich Meghan Markle selbstbewusst zurück: zwischen Glamour, kalifornischer Sonne und einem Hauch von Glanz.