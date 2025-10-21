Meghan Markle besucht Veranstaltung – plötzlich kämpft sie mit den Tränen

Meghan Markle – einst gefeierte Schauspielerin, heute Herzogin und eine der meistdiskutierten Frauen der Welt. Doch abseits der Schlagzeilen zeigt sich die 44-Jährige oft ganz anders: empathisch, nahbar, emotional. Genau das wurde jetzt bei einem besonders bewegenden Auftritt deutlich.

Bei einer Gedenkfeier konnte Meghan Markle ihre Emotionen kaum zurückhalten. Gemeinsam mit Prinz Harry nahm die Herzogin am Samstag (18. Oktober) am George-Zajfen-Tennisturnier – einem Charity-Event ihrer engen Freunde Kelly und Julian Zajfen – teil, wie „Hello!“ schreibt. Dort wurde an ihren Sohn George erinnert, der 2022 mit nur neun Jahren an einer Meningitis gestorben war.

Emotionale Momente für Meghan Markle

Während Kelly McKee Zajfen, ihr Mann Julian und Tochter Lily auf der Bühne über George sprachen, kämpfte Meghan Markle sichtlich mit den Tränen. Mehrmals wischte sie sich über das Gesicht, versuchte, Haltung zu bewahren, doch die Rührung war ihr anzusehen. Harry legte beruhigend eine Hand auf ihren Rücken.

Die Herzogin zeigte sich während der gesamten Veranstaltung ungewohnt offenherzig. Laut Beobachtern habe Meghan Markle immer wieder die Nähe zur Familie Zajfen gesucht, habe gelächelt, zugehört, getröstet. Ihre Anteilnahme wirkte ehrlich und offenbarte eine Seite, die viele an ihr schätzen: Empathie und Herzenswärme.

Meghan Markle zeigt sich nahbar

Kurz nach dem Event teilte Kelly McKee Zajfen auf Instagram mehrere Fotos vom Turnier. Auf einem Bild sieht man Meghan Markle und Harry vertraut Arm in Arm, ganz so, wie man es von ihnen kennt. In der Bildunterschrift schrieb Kelly: „Meg und H, ihr beeindruckt mich immer wieder mit eurem Engagement für die Gemeinschaft, eurer unerschütterlichen Loyalität und eurer Freundschaft.“

Auch Meghan ließ den Tag nicht unkommentiert. Auf ihrem eigenen Instagram-Profil veröffentlichte sie ein Foto, auf dem Kellys Tochter Lily liebevoll Prinz Harry umarmt. Dazu schrieb sie schlicht: „Unsere andere Lieblingslily.“ Eine charmante Anspielung auf ihre Tochter Prinzessin Lilibet, die von ihren Eltern meist Lili genannt wird.

Die tiefe Freundschaft zwischen Meghan Markle und Kelly McKee Zajfen besteht schon seit fast 20 Jahren. Kennengelernt hatten sie sich über Meghans damaligen Ehemann Trevor Engelson, der mit Julian Zajfen befreundet ist. Aus einer flüchtigen Bekanntschaft wurde über die Jahre eine enge Verbindung.