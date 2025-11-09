Nach Skandal um Andrew: Jetzt reagiert Meghan Markle

Meghan Markle soll laut Royals-Insidern derzeit auf Abstand zu Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie gehen. Grund für die Distanz seien heikle Gespräche über ihren Vater, Prinz Andrew, und dessen Verstrickung in den Epstein-Skandal. Die Diskussionen gelten im Palast als „äußerst sensible Angelegenheit.“

König Charles entzog Andrew Ende Oktober offiziell seine royalen Titel und Privilegien. Seither tritt er nur noch als Andrew Mountbatten Windsor auf und nun reagiert wohl auch Meghan Markle darauf. Trotz Meghans angeblicher Vorsicht hält ihr Ehemann Prinz Harry laut „Daily Mail“ weiterhin engen Kontakt zu seinen Cousinen.

Meghan Markle und die Palast-Fronten

Die Freundschaft zwischen Harry, Beatrice und Eugenie geht auf gemeinsame Weihnachtsfeiern in Sandringham zurück. Dort sollen die drei viele unbeschwerte Tage miteinander verbracht haben. Während Meghan Markle und Harry dem in Ungnade gefallenen Andrew sowie dessen Ex-Frau Sarah Ferguson jegliche Unterstützung verweigern, bleiben Harry und seine Cousinen emotional eng verbunden.

Beatrice und Eugenie behalten – dank einer Regelung ihres Urgroßvaters König George V. – ihre Titel und damit ihren Platz im engeren Kreis der königlichen Familie. Allerdings haftet auch ihnen der Schatten ihres Vaters an, was ihren Ruf spürbar belastet.

Meghan Markle befürchtet weitere Konflikte

Royal-Experte Christopher Wilson warnt, dass die Schwestern Gefahr laufen könnten, „niedrigschwellige Angebote“ anzunehmen, um ihren Lebensstil zu halten. Genau diese Versuchung habe bereits ihre Mutter Sarah in die Schlagzeilen gebracht.

Laut Insidern befürchtet Meghan Markle, dass solche Verwicklungen das ohnehin angespannte Verhältnis innerhalb der königlichen Familie weiter verschlechtern könnten.

Meghan Markle wolle sich daher bewusst aus diesen Dynamiken heraushalten – zum Schutz ihrer eigenen Reputation und der ihres Mannes.