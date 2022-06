Meghan Markle: Bittere Prognose von Royals-Expertin – „Kompletter Ausfall“

Das Leben der Royals, für die meisten wird es immer ein Mysterium bleiben, was bei Queen Elizabeth II., Meghan Markle, Prinz William und Co. hinter den Palastmauern passiert. Royal-Expertin Tina Brown gewährt mit ihrem Buch „Palace Papers“ immerhin einen kleinen Einblick.

In einem Interview stellte die Expertin ausgerechnet für Royals-Abgängerin Meghan Markle jetzt allerdings eine überraschend ernüchternde Prognose.

Meghan Markle schneidet bei Royals-Expertin nicht gut ab

Mit ihrem Umzug in die USA kehrten Meghan Markle und Prinz Harry der Royal Family den Rücken. Deswegen aus der Öffentlichkeit zu verschwinden, kam bei den beiden allerdings nicht infrage. Die beiden versuchten sich in den letzten zwei Jahren bereits an einigen Projekten, wirklich erfolgreich waren sie damit allerdings nicht.

Dass Meghan Markle als Schauspielerin in Hollywood noch einmal Fuß fasst, hält die Expertin allerdings für unwahrscheinlich. Dabei war die Herzogin von Sussex vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry auch in der Filmwelt keine Unbekannte.

-----------------------------

Das ist Meghan Markle:

Geboren am 4. August 1981 als Rachel Meghan Markle in den USA

Ihr Vater Thomas Markle arbeitete als Lichtregisseur, ihre Mutter Doria Ragland ist Yoga-Lehrerin

Markle wurde durch ihre Rolle in der Anwaltsserie „Suits“ bekannt, drehte aber auch einige Filme

Am 19. Mai 2018 heiratete sie den englischen Prinzen Harry und ist seitdem die Herzogin von Sussex

Vor ihrer Ehe mit Harry war Meghan Markle schon einmal verheiratet: Mit dem Produzenten Trevor Engelson

-----------------------------

Im Interview mit „Welt“ sagt Tina Brown: „Meghan wird in Hollywood ein kompletter Ausfall sein. Das ist sie eigentlich schon. [...] Die beiden hatten große Vorstellungen, wie sie in die Entertainment-Branche einsteigen. Aber sie wussten offenbar nicht, dass es ganz schön hart ist, einen Hit zu produzieren.“

Meghan Markle, hier im Mai 2022, konnte nach ihrer Hochzeit bislang nicht wieder Fuß fassen in Hollywood. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matt Dunham

Royals-Expertin ist sich sicher: Meghan Markle kommt mit Prinz Harry zurück

Umgeben von Top-Stars wie Talkshow-Legende Oprah Winfrey leben Prinz Harry und Meghan Markle in Montecito in den USA. Die Royals-Expertin ist sich sicher, mit Blick auf die prominenten Nachbarn, wird „Meghan irgendwann merken, dass Harry nicht genug Geld hat, um da mitzuhalten.“

-----------------------------

-----------------------------

Die Lösung: Zurück zur Familie nach England. Tina Brown ist sich sicher, in ein paar Jahren sind die beiden zurück bei den Menschen, denen sie heute noch den Rücken kehren. Die Expertin ist sich aber auch sicher, „die Windsors brauchen die beiden zurück. Während des Jubiläums war stark zu spüren, dass das gewisse Etwas fehlte.“

Hier erfährst du, welche widerliche Attacke gegen Meghan Markles und Prinz Harrys Sohn Archie für Schlagzeilen sorgte. (sj)