„Er ist gefangen“ – Sorge um Meghan Markles Vater nach Erdbeben auf den Philippinen

Ein starkes Erdbeben auf den Philippinen hat Thomas Markle, den entfremdeten Vater von Meghan Markle, in eine gefährliche Lage gebracht. Der 80-Jährige lebt seit Anfang des Jahres in Cebu, wo ihn sein Sohn Tom unterstützt. Dort erschütterte ein Beben der Stärke 6,9 in der vergangenen Nacht die Region.

Seine Tochter Samantha äußerte sich auf der Plattform X besorgt. „Mein Vater sitzt nach einem schweren Erdbeben im 19. Stock eines Gebäudes auf den Philippinen fest, er kann nicht laufen und ist gefangen“, schrieb sie.

Wenig später beruhigte sie jedoch die Öffentlichkeit: „Ich möchte allen, die sich um meinen Vater sorgen, unseren tiefen Dank aussprechen. Vielen Dank. Bis heute geht es ihm gut und er plant, das Gebäude zu verlassen. Sie scheinen vorerst in Sicherheit zu sein, und hoffentlich gibt es keine schweren Nachbeben. Es werden Vorkehrungen getroffen, damit er nicht erneut in einer ähnlichen Situation gefangen ist. Gott segne euch alle und bleibt gesund!“

Thomas Markle hat gesundheitlich bereits viel durchgemacht. In den vergangenen Jahren erlitt er zwei Herzinfarkte und einen Schlaganfall. Auf der dicht besiedelten Insel kämpft er zudem mit tropischer Hitze und schwieriger Infrastruktur. Exklusive Fotos zeigten ihn vor Monaten allein mit Gehstock vor einem Supermarkt in der Nähe seines neuen Zuhauses.

I wish to extend our deep gratitude to everyone expressing concern about my father. Thank you. As of today he is OK , and making plans to get out out of that building. They seem to be safe for now, and hopefully there will be no serious aftershocks. Provisions are being made so… — Samantha Markle (@BabesMatrix) October 1, 2025

Meghan Markle lebt mit Prinz Harry und den Kindern Archie und Lilibet mehr als 7.000 Meilen entfernt. Harry hat seinen Schwiegervater nie persönlich getroffen, sprach jedoch vor der Hochzeit im Mai 2018 mit ihm am Telefon. Eigentlich sollte Thomas seine Tochter im Windsor Castle zum Altar führen. Nach medizinischen Komplikationen musste er absagen und sah die Zeremonie schließlich aus einer Unterkunft auf den Philippinen.

Heute erklärt er seinen Schritt, weit wegzuziehen, mit dem Wunsch nach Ruhe. „Mit 80 ist es Zeit, an einen Ort zu gehen, wo die Menschen liebenswert sind und ich ein ruhigeres, freundlicheres Leben genießen kann“, sagte er.