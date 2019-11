Meghan Markle: Endlich! Sie hat einen neuen Titel

Jetzt ist es offiziell! Meghan Markle rennt in Sachen Mode allen davon. Und die anderen ihr offenbar liebend gerne hinterher. Die Herzogin von Sussex darf neben ihrem Adelstitel jetzt nämlich auch noch etwas anderes tragen.

Und das hat mit Fashion zu tun. Bereits in ihrer „Suits“-Rolle sah man Meghan Markle in stylischen Business-Outfits, mit denen sie langweilige Büroalltags-Looks trendy aufpeppte. Und auch als Royals-Ehefrau an der Seite von Prinz Harry gilt sie als Mode-Vorzeigefrau. Mehr glamourös, weniger Business.

Dass Meghan Markle eine Trendsetterin ist, wurde nun sogar offiziell verkündet.

Meghan Markle: Endlich! Die Herzogin ist jetzt die...

Meghan Markle ist Fashion-Vorreiterin. Foto: imago images / i Images

Die Mode-Suchmaschine „Lyst“ wählte die 38-Jährige jetzt zur einflussreichsten Mode-Ikone 2019. Basierend auf einem Jahresbericht des Unternehmens, in dem Suchanfragen, Seitenbesuche und Absatzzahlen aus über 12.000 Onlineshops analysiert und aufgeführt wurden, steht Meghan Markle ganz oben als Mode-Vorreiterin.

Sie hat offenbar den größten Einfluss darauf, was Frauen online an Kleidung shoppen. Ihre Outfits lösen laut „Lyst“ durchschnittlich 216 Prozent Zuwachs bei Suchanfragen nach ähnlichen Klamotten aus.

Meghan Markle schlägt Kylie Jenner

Damit schlägt Meghan Markle sogar Mode-Fan Kylie Jenner! Die Selfmade-Milliardärin der legendären Kardashian-Familie galt eigentlich bislang als absolutes Mode-Vorbild für junge Frauen. Kylie nutzt ihre sagenhafte Instagram-Reichweite von 151 Millionen Followern, um neben eigenen Produkten auch ihre Outfits zu präsentieren.

In diesem Jahr jedoch reichte es bei der 22-Jährigen in der „Lyst“-Liste lediglich für Platz sieben.

Meghan Markles Schwägerin Kate Middleton ist diesmal übrigens nicht in der Liste der Top 10 der einflussreichsten Mode-Influencerinnen.

In die Top 10 geschafft haben es 2019 aber:

Herzogin Meghan Timothée Chalamet Zendaya Billie Eilish Cardi B Lisa von Blackpink Kylie Jenner Lizzo Harry Styles Billy Porter

Auch Männer sind demnach einflussreiche Mode-Ikonen. Und wer weiß, vielleicht kann sich 2020 ja auch Meghan Markles Ehemann Prinz Harry in die Riege der begehrtesten Fashion-Vorreiter einreihen.