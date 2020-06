Meghan Markle: Du wirst nicht glauben, was Archie jetzt von seiner Mutter bekommt

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Am 6. Mai feierte er in Los Angeles seinen ersten Geburtstag. Zur Feier des Tages posteten seine Eltern ein Video, in dem Mama Meghan Markle ihrem Sohnemann aus einem Kinderbuch vorliest. Papa Harry scheint das Ganze gefilmt zu haben.

Meghan Markle: Besonderes Geschenk für Archie

Meghan Markle und Prinz Harry mit Sohn Archie im September 2019. Foto: imago images / i Images

Nun gibt es erneut Neuigkeiten von Archie und Meghan Markle. Die Herzogin hat ihrem Sohn nämlich ein ganz besonderes Geschenk gemacht und führt ihr bislang einziges Kind bereits an Wohltätigkeitsarbeit heran.

Das ist Meghan Markle:

geboren am 4. August 1981 in Los Angeles

sie wurde durch ihre Rolle in der TV-Serie „Suits“ bekannt

von 2011 bis 2013 war sie mit Trevor Engelson verheiratet

2018 heiratete sie Prinz Harry und wurde Mitglied der britischen Königsfamilie

zur Hochzeit schenkte die Queen dem Paar das Herzogentum von Sussex

im Mai 2019 wurde Meghan Markle Mutter von Sohn Archie

2020 kehrten Meghan und Harry der Krone den Rücken

die Familie lebt in Los Angeles

Patenschaft für Hund

Meghan Markle, die Schirmherrin der britischen Tierschutzorganisation „Mayhew“ ist, übernahm eine Patenschaft für einen Hund – in Archies Namen.

Meghan Markle setzt sich für Tiere ein. Foto: imago images / i Images

Meghan Markle hofft auf Unterstützer

Auf der Homepage der Charity-Organisation ist zu lesen: „Ich möchte mich bei allen Freiwilligen, Mitarbeitern und Studenten bei 'Mayhew' bedanken. Als Ausdruck meines Engagements möchte ich meine Patenschaft für einen Hund im Namen unseres Sohnes Archie erneuern, um einem Tier ein dauerhaftes Zuhause zu geben.“

Meghan Markle im Januar 2018 während eines Termins mit „Mayhew“. Foto: imago images / i Images

An mögliche Unterstützer der Organisation gerichtet, erklärt sie weiter: „Ich hoffe, ihr unterstützt sie auf welchem Weg auch immer. Wenn ihr das tut, leistet ihr nicht nur einen Beitrag für Gerechtigkeit für Tiere, sondern für unser aller Wohlbefinden.“ (cs)