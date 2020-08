Meghan Markle: Gefesselt auf dem Rücksitz – unglaublich, was die Royals von ihr verlangt haben

Meghan Markle ist froh, das britische Königshaus hinter sich lassen zu können. Die 39-Jährige stand immer wieder in der Kritik und wurde stets mit Kate Middleton verglichen.

Mehr als drei Jahre lang kämpfte sich Meghan Markle durch die Pflichten des royalen Lebens – doch im Januar 2020 gaben sie und Prinz Harry schließlich bekannt, dass die beiden als Mitglieder der Königsfamilie zurücktreten werden. Der Megxit wurde zu einem riesigen Skandal der britischen Royals.

Meghan Markle in Gefahr: „Furchterregende und magenverdrehende Drohungen“

Wie hart der Alltag als Frau von Prinz Harry für Meghan Markle wirklich war, zeigen nun die Geschichten aus der neuen Biografie „Finding Freedom – Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family“, die am Dienstag erschienen ist.

Ein Sicherheitskurs soll der Herzogin von Sussex im Jahr 2018 so einiges abverlangt haben. Auslöser dafür sei ein Drohbrief gewesen, der an Meghan und Harry gerichtet war. Dabei habe es sich um „furchterregende und magenverdrehende Drohungen“ gehandelt.

--------------------------------

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

In der Rolle der Rachel Zane wurde die ehemalige Schauspielerin in der Anwaltsserie „Suits“ weltweit bekannt

Meghan Markle war von 2011 bis 2013 mit dem Schauspieler Trevor Engelson verheiratet

Seit 2016 ist Meghan Markle mit Prinz Harry liiert und gab ihm im Mai 2018 das Ja-Wort

Ein Jahr später erblickte ihr Sohn Archie das Licht der Welt

--------------------------------

Sicherheitskurs der Royals: Herzogin von Terrorist attackiert

Zwei Tage lang musste sich Meghan Markle wie alle anderen Royals – Queen Elizabeth II. jedoch ausgenommen – auf die größten Horrorszenarien vorbereiten. Zu dem Sicherheitstraining gehörte zum Beispiel, dass sich ein Mann des Security-Personals als vermeintlicher Terrorist ausgab und die Ex-Schauspielerin auf dem Rücksitz eines Autos fesselte.

Die Aufgabe bestand für Meghan Markle dann darin, eine Beziehung zu ihrem Entführer aufzubauen, während andere Mitglieder des Sicherheitspersonals versuchten, die Herzogin zu befreien. Dabei sollen auch Waffenattrappen zum Einsatz gekommen sein.

Der Sicherheitskurs sei für Meghan Markle „beängstigend“ gewesen. Foto: picture alliance/dpa

--------------------------------

--------------------------------

Verstörende Trainingseinheit mit der britischen Armee

Zudem habe Meghan Markle in diesem Kurs gelernt, wie sie ein Auto während einer Verfolgungsjagd steuere. Was nach einem Actionreichen Hollywood-Blockbuster klingt, kann für die Mitglieder der Königsfamilie schnell zur Wirklichkeit werden.

Für die Ehefrau von Prinz Harry sei das Sicherheitstraining mit der Spezialeinheit der britischen Armee jedoch „extrem intensiv und beängstigend“ gewesen, wie es in dem Buch von Omid Scobie und Carolyn Durand heißt.

