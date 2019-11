Meghan Markle: Ein Detail an ihr ist bislang kaum aufgefallen – dabei ist es so offensichtlich

Meghan Markle gehört ohne Zweifel zu den am besten angezogenen Frauen weltweit. Klar, als Herzogin, die im Rampenlicht steht, muss sie immer perfekt gestylt sein.

Und ganz anders als damals, als sie noch als Schauspielerin („Suits“) öffentlich auftrat, gibt es bei den Royals auch einige Regeln. Das Kleid darf nicht zu kurz sein und weibliche Mitglieder der britischen Königsfamilie müssen stets eine hautfarbene Strumpfhose tragen. Nackte Beine sind von der Queen gar nicht gern gesehen!

Meghan Markle: Was hat es nur DAMIT auf sich?!

Was das Oberhaupt der Familie wohl DAZU sagt? Denn Meghan Markle trägt ihre High Heels stets eine Nummer zu groß - und das mit Absicht. Aufgefallen sein dürfte das nur den wenigsten. Doch was will die Duchess of Sussex damit bezwecken?

-------------------------------------

Das ist Meghan Markle

Geboren am 4. August 1981 als Rachel Meghan Markle in den USA

Ihr Vater Thomas Markle arbeitete als Lichtregisseur, ihre Mutter Doria Ragland ist Yoga-Lehrerin

Markle wurde durch ihre Rolle in der Anwaltsserie „Suits“ bekannt

Am 19. Mai 2018 heiratete sie den englischen Prinzen Harry und ist seitdem die Herzogin von Sussex

Vor ihrer Ehe mit Harry war Meghan Markle schon einmal verheiratet: Mit dem Produzenten Trevor Engelson

-------------------------------------

Meghan Markle trägt ihre Schuhe gerne eine Nummer größer. Foto: imago images / PA Images

Das steckt dahinter: Wegen ihrer zahlreichen öffentlichen Termine ist die junge Mutter viel auf den Beinen. Dabei trägt sie immer Schuhe mit Absatz. Damit Meghan Markle keine Blasen bekommt und ihr die Füße nach einem langen Tag nicht wehtun, trägt sie ihre Schuhe einfach eine Nummer größer.

Durch langes Stehen und/oder Gehen schwillen die Füße an und verursachen unangenehme und schmerzhafte Druckstellen.

---------------------

Weitere News aus der Welt der Royals:

Kate Middleton steht auf einem Balkon – ungeheuerlich, was Prinz Harry hinter ihr macht...

Royals: Es ist offiziell! Meghan Markle und Prinz Harry werden ...

Top-Themen des Tages:

Wetter in Deutschland: Experte macht erschreckende Winterprognose – „Es kommt noch dicker“

Whatsapp: Revolution beim Messenger-Dienst! DAS ist bald möglich

---------------------

Fashion-Expertin gibt Schuh-Tipp

Fashion-Expertin Harriet Davey erklärt der britischen Zeitung „The Sun“: „Promis tragen häufig Schuhe, die eine oder sogar zwei Nummern zu groß sind. Sie möchten Blasen vorbeugen. Es gibt nichts Schlimmeres als unbequeme Schuhe.“

Zudem verrät sie einen Trick: Die Schuhe vorne mit Watte oder Wolle ausstopfen, bis die Füße mehr Platz brauchen. (cs)