Meghan Markle: Diese Nachricht schlägt ein wie eine Bombe – schon bald...

Für Meghan Markle läuft es seit dem Megxit wieder richtig rund. Zurück in ihrer Heimat Kalifornien fühlt sich die Herzogin von Sussex pudelwohl. Mit Ehemann Harry und Söhnchen Archie plant Meghan Markle die nächsten Schritte.

Nachdem die Ex-„Suits“-Darstellerin bereits für Disney synchronisieren durfte, soll nun der nächste Mega-Deal auf Meghan Markle warten.

Meghan Markle: Die Medienbranche wartet nur auf sie

Prinz Harry und Meghan Markle haben das Leben als Royals hinter sich gelassen, um dem Medienrummel zu entgehen und finanziell endlich unabhängig zu sein. In den USA warten die ganz großen Firmen schon darauf, das Ehepaar in die Unterhaltungsbranche zu holen.

In den vergangenen Monaten gab es zahlreiche Spekulationen über die neuen Projekte der beiden. Von einer Realityshow über eine eigene Modelinie bis zu Meghans Hollywood-Comeback kursierten schon so einige Gerüchte. Regisseur Paul Feig beteuerte gegenüber „The Mirror“: „Ich hätte sie liebend gerne in einem Film. Ich finde sie großartig, ich bin ein Fan.“

Das sind die wichtigsten Daten in Harry & Meghans Ehe:

Juli 2016: Prinz Harry und Meghan Markle lernen sich in London über Freunde kennen

November 2016: Der Kensington Palace bezeichnet Meghan in einem offiziellen Statement als Harrys feste Freundin

September 2017: Harry und Meghan haben ihren ersten öffentlichen Pärchen-Auftritt bei den Invictus Games in Toronto

27. November 2017: Harry und Meghan geben ihre Verlobung bekannt

19. Mai 2018: Prinz Harry und Meghan Markle heiraten in Windsor Castle

6. Mai 2019: Ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor wird geboren

Spotify: Exklusiver Podcast mit Prinz Harry und Meghan Markle

Nun soll „The Mirror“ zufolge der nächste Mega-Deal vor der Tür stehen: Die Streaming-Plattform Spotify soll nach einem wöchentlichen Podcast gefragt haben. Sogar die ehemalige First Lady Michelle Obama veröffentlicht inzwischen einen Podcast bei Spotify.

Meghan Markle und Prinz Harry. Foto: imago images

Angeblich sollen Harry und Meghan schon bald den Vertrag mit dem Streamingdienstanbieter unterschreiben. Den Traum der finanziellen Unabhängigkeit könnten sich die Zwei damit offenbar erfüllen. Denn wie ein Insider verraten haben soll, könne sich Meghan Markle „ ihren Preis für eine exklusive Zusammenarbeit für eine Podcastserie“ aussuchen.

Millionen-Deal: Erfüllt sich Meghan Markle damit ihren Traum?

Mehrere Millionen US-Dollar sollen im Spiel sein. Es wäre ein riesiger Triumph für Prinz Harry und Herzogin Meghan, die sich bewusst von der Königsfamilie in England distanziert haben. Die Nachricht schlägt sicherlich auch bei den Royals ein wie eine Bombe.

