Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Meghan Markle: Deutliches Zeichen an Queen Elizabeth – DIESE Einladung soll Herzogin ausgeschlagen haben

Es soll die erste Familienreunion bei den Royals seit Langem werden, sogar Meghan Markle und Prinz Harry sollten aus den USA anreisen. Im Juni feiert Queen Elizabeth II. traditionell ihren Geburtstag mit der Parade „Trooping The Colour“ nach.

Im März 2020 waren Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan Markle zum letzten Mal in London, machten eine Abschiedstour durch das Vereinigte Königreich, bevor sie als „Senior Royals“ zurücktraten und der Megxit vollzogen wurde.

Meghan Markle: EInladung der Queen ausgeschlagen?

Für ihre Geburtstagsparade, die zwei Tage nach dem 100. Geburtstag von Prinz Philip stattfinden soll, hat Queen Elizabeth II. nun auch die beiden Aussteiger eingeladen, wie die „Sunday Times“ berichtete (hier mehr dazu).

Doch nun der Schock für die 94-jährige Monarchin: Meghan Markle soll die Einladung ausgeschlagen haben! Das sagte ein Vertrauter des Herzogenpaares der Zeitung „The Daily Telegraph (Bezahlinhalt)“. „Es ist ein bisschen anmaßend, dass irgendjemand von uns darüber spekuliert, ob man im Sommer irgendwohin reißen kann.“ Der Verlauf der Corona-Pandemie sei offen, so der Insider.

Queen Elizabeth II und Meghan Markle. (Archivbild) Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa

----------------------------------------

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex und gehört seitdem zu den Royals

Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war sie bereits mit dem Produzenten Trevor Engelson verheiratet – die beiden ließen sich 2013 scheiden

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

----------------------------------------

+++ Experte erklärt altes Gesetz – es könnte Prinz Harry noch zum König machen +++

Derzeit ist noch nicht einmal entschieden, ob die Militär-Parade überhaupt wie gewöhnlich in London stattfinden kann. Eine Entscheidung soll im Frühjahr getroffen werden.

---------------

Weitere News von den Royals:

Queen Elizabeth II.: Kleine Signale an Prinz Philip – Expertin verrät, was sie bedeuten

Kate Middleton trägt Verlobungsring von Diana: Doch eigentlich gab es einen ganz anderen Plan

Kate Middleton: Nach Auseinandersetzung mit Meghan Markle – dieser Royal im Abseits könnte nun davon profitieren

---------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Trooping The Colour 2020 erstmals nicht in London

2020 fiel Trooping The Colour sehr klein aus und zum ersten Mal seit dem Amtsantritt der Queen vor 68 Jahren fand die Parade nicht in London, sondern in Windsor, im Garten des Schlosses statt. (cs)