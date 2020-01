Meghan Markle: Als sie entdeckt, was DIESES Pärchen im Park macht, greift sie sofort ein

Unglaubliche Begenung! Meghan Markle, Prinz Harry und Baby Archie sind derzeit wohl die beliebteste Familie in Kanada. Die drei verbringen im Norden Amerikas ihren Winterurlaub und es scheint, als würden die Royals in der eisigen Kälte so langsam auftauen.

Das Paar geht ganz entspannt in Restaurants essen, spricht mit Anwohnern, geht in der Natur spazieren. Und genau da machte Meghan Markle eine Entdeckung, bei der sie sofort eingreifen musste.

Meghan Markle: Als sie DIESES Paar entdeckt, muss sie sofort eingreifen

So berichtet „CTV News“, dass ein junges Paar am Mittwoch Fotos im Horth Hill Regional Park machte, als plötzlich Meghan Markle und Harry vorbeikamen.

--------------------

Das ist Meghan Markle:

Geboren am 4. August 1981 als Rachel Meghan Markle in den USA

Ihr Vater Thomas Markle arbeitete als Lichtregisseur, ihre Mutter Doria Ragland ist Yoga-Lehrerin

Markle wurde durch ihre Rolle in der Anwaltsserie „Suits“ bekannt

Am 19. Mai 2018 heiratete sie den englischen Prinzen Harry und ist seitdem die Herzogin von Sussex

Vor ihrer Ehe mit Harry war Meghan Markle schon einmal verheiratet: Mit dem Produzenten Trevor Engelson

-----------------------

Anscheinend machte das Paar dies aber so dilettantisch, dass der Herzogin nichts anderes übrig blieb, als einzugreifen. Die junge Frau namens Asymina Kantorowicz berichtet, dass sie plötzlich von einer Frau aus einer Gruppe angesprochen worden sei.

„Sie hat einfach gefragt, ob sie ein Foto von uns machen solle.“

Kantorowicz: „Sie hat einfach gefragt, ob sie ein Foto von uns machen solle.“ Doch da hatte sie die Herzogin noch gar nicht erkannt. Plötzlich der Geistesblitz. So kannte Kantorowicz Meghan Markle noch als Suits-Schauspielerin, konnte aber immer noch nicht glauben, dass da gerade ein Weltstar vor ihr steht.

Prinz Harry, Meghan Markle und Baby Archie. Foto: imago images

„Ich dachte, sie schaut ihr ähnlich, aber ich hätte nie gedacht, dass sie es wirklich ist“, so die junge Frau gegenüber „CTV News“. Erst als sie auch Prinz Harry entdeckte, konnte sie fassen, wer da gerade Fotos von ihr und ihrem Freund macht.

„Ich war wie erstarrt“, erzählt Kantorowicz. „Ich konnte das einfach nicht glauben.“ Meghan Markle machte drei Fotos von dem Paar. Dann ging sie mit Prinz Harry weiter spazieren.

Für Asymina Kantorowicz dürfte die Begegnung wohl unvergesslich bleiben.

Meghan Markle und Prinz Harry ziehen nach Kanada

Am Mittwochabend (8. Januar) verkündete der Buckingham Palast plötzlich, dass sich das royale Paar von allen Ämtern der Königsfamilie zurückzieht. Hier mehr dazu >>>