Meghan Markle präsentiert neue Schätze ihres Herzensprojekts

Herzogin Meghan Markle sorgt pünktlich zur festlichen Jahreszeit für Aufsehen – mit einer neuen Produktlinie. Sie steht ganz im Zeichen von Liebe, Genuss und persönlichen Erinnerungen.

Ihre Lifestyle-Marke „As Ever“ präsentiert erstmals eine festliche „Holiday-Collection“. Welche Produkte stehen hierbei im Fokus?

Meghan Markle bietet breites Produktsortiment an

Zwei neue Duftkerzen, die die Herzogin von Sussex selbst entworfen hat, beleben das Produktsortiment. Die Kerze „No. 084“ duftet nach frischem Lotus, Sandelholz und Kalifornischem Mohn.

Es ist eine Kombination, die laut Beschreibung auf der offiziellen „As Ever“-Webseite sofort Geborgenheit vermittelt. Der Name hat für Meghan Markle eine wichtige Bedeutung: er steht für den 4. August, ihren Geburtstag.

Ähnlich emotional ist die zweite Kerze „No. 519“. Sie erinnert an den 19. Mai, den Hochzeitstag von Meghan Markle und Prinz Harry. Der Duft aus Marrokkanischer Minze, Kardamom und Teeblättern soll laut Beschreibung die Wärme und Leichtigkeit ihres Hochzeitstags aufzeigen. Beide Produkte kosten übrigens 64 US-Dollar (rund 55 Euro).

Es dreht sich ebenfalls um den kulinarischen Genuss

In der „Holiday-Collection“ dürfen zudem nicht feine Gewürzmischungen fehlen. Eine, für den beliebten Whiskey-Drink „Hot Toddy“, eine weitere für würzigen Glühmost. Preislich liegen sie bei 16 Dollar (etwa 14 Euro).

Ein besonderes Highlight bietet Meghan Markle mit dem „2021 Vintage Napa Valley Brut“, ein Schaumwein, der mit „sanften Noten von grünem Apfel, Birne, Zitrusfrüchten, weißem Pfirsich und einem Hauch von Sternfrucht“ punktet.

Außerdem können sich Kaufinteressierte auf Salbeihonig mit essbarer Bienenwabe für 32 Dollar (27 Euro) sowie ein Geschenkset mit Wildblüten- und Orangenblüten-Honig für 62 Dollar (53 Euro) freuen.

Für Marmeladenliebhaber gibt es zudem ein Dreierpack aus Orangen-, Himbeer- und Erdbeerkonfitüre. Es kostet im Set 42 Dollar (36 Euro). Schlussendlich dürfte eines klar sein: Wie auch schon bei den vergangenen Launches müssen Kaufinteressierte schnell sein. Es gibt zahlreiche Royalanhänger und Food-Enthusiasten, die sich um die Produkte reißen.