Meghan Markle und Harry brechen mit Tradition – Reaktion der Queen überrascht

Es ist nun offiziell. Meghan Markle und ihr Mann Prinz Harry haben sich nun endgültig entschieden. Sie haben eine Entscheidung getroffen, die wohl einige Mitglieder des Palastes sehr traurig stimmen wird. Das royale Paar wird zusammen mit Baby Archie Weihnachten feiern. Jedoch nicht, wie üblich zusammen mit Queen Elisabeth II. in Sandringham, sondern bei Meghan Markles Familie in den USA. Dies bestätigte der Buckingham Palace.

Meghan Markle und Prinz Harry haben eine Entscheidung getroffen

Eine palastnahe Quelle, so die britische Sun, bestätigte, dass das Paar schon Ende November in die USA fliegen wolle. Meghan Markle und Prinz Harry wollten so ihre „Batterien aufladen“, so die Quelle.

--------------------------

Das ist Meghan Markle:

Am 4. August 1981 wurde Rachel Meghan Markle in Los Angeles geboren

Am 19. Mai 2018 heiratete Meghan Markle den britischen Prinzen Harry, seitdem ist sie die Herzogin von Sussex

Am 6. Mai 2019 wurde das erste Kind des Paares, Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Bekannt geworden ist die US-Amerikanerin durch die Anwalts-Serie „Suits“

Dort spielte Meghan Markle die Anwaltsgehilfin Rachel Zane

Im April 2017 beendete sie ihre Arbeit bei der Serie

Als Schauspielerin lebte sie in Kanada

----------------------------

Das Paar entgeht so den strengen Vorschriften auf dem Landsitz der Queen. Die Biografin der Royals, Ingrid Seward, sagte gegenüber der Sun: „Weihnachten in Sandringham kann sehr anstrengend sein und vielleicht wollen sie das Archie in den jungen Jahren einfach ersparen.“

Zur traditonellen Royal-Weihnacht gehört unter anderem ein öffentlicher Besuch eines Gottesdienstes - und jedes Jahr auf Wunsch der Queen das exakt gleiche Menü.

------------------------------------

• Mehr Themen:

+++ Meghan Markle: Schock für die Herzogin – denn jetzt kommt raus, dass Harry... +++

+++ Royals: Jetzt ist es offiziell! Meghan Markle und Prinz Harry werden ... +++

+++ Meghan Markle bricht mit eiserner Royal-Regel – Experte völlig entsetzt +++

-------------------------------------

Meghan Markle und Prinz Harry: Wie reagiert die Queen auf die Entscheidung?

Erstaunlich ist die Reaktion der sonst so traditionsverhafteten Queen Elisabeth II. Anstatt die beiden intern zu kritisieren, zeigte die 93-Jährige Verständnis für die Entscheidung ihres Enkelsohns und seiner Frau.

Meghan Markle, Prinz Harry und ihr kleiner Sohn Archie. Foto: imago images

-----------------------

Das ist Prinz Harry:

geboren am 15. September 1984 in London

sein vollständiger Name lautet: Henry Charles Albert David

er steht auf Rang sechs der britischen Thronfolge

im Mai 2018 heiratete Prinz Harry Meghan Markle

die beiden haben einen gemeinsamen Sohn: Archie Harrison Mountbatten-Windsor (* 2019)

-----------------------

+++ Meghan Markle küsst alten Mann: Seine Reaktion ist nur konsequent +++

In diesem Jahr muss die Queen ihre Kugeln ohne Meghan Markle und Prinz Harry an den Baum hängen. Foto: imago images

Meghan Markle und Harry hatten auch schon auf den jährlichen Urlaub der Royals in Balmoral verzichtet. Doch DIESE Entscheidung ist von anderer Qualität...