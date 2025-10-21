Megapark auf Mallorca macht es offiziell – DIESE Namen fehlen beim Closing

Langsam aber sicher neigt sich die Saison auf Mallorca dem Ende zu. Natürlich wird da am Ballermann noch einmal ordentlich gefeiert. Das Datum steht schon lange fest. Die Closings von den Partyhochburgen Megapark und Bierkönig beginnen am Donnerstag (23. Oktober) und enden am Sonntag (26. Oktober).

Auf das finale Line-Up haben Fans allerdings noch gewartet. Der Megapark hat es nun offiziell gemacht. Jetzt steht fest, mit welchen Künstlern das Saison-Ende auf Mallorca in diesem Jahr zelebriert wird. Doch beim Blick auf das Line-Up des Megaparks stellt sich eine Frage.

Mallorca: Megapark macht es offiziell – Fans reagieren sofort

Während Mallorca derzeit vergleichsweise ruhig ist, wird sich das Bild vor allem am Ballermann in den kommenden Tagen ändern. Denn alles, was Rang und Namen hat, wird sich (wie jedes Jahr) zu den berühmten Closings auf der Insel einfinden. Die Party-Locations Megapark und Bierkönig überraschen zum Saison-Finale nicht selten mit ganz besonderen Künstlern. Im vergangenen Jahr stand im Megapark beispielsweise Cascada auf der Bühne. Kein Wunder also, dass Fans gespannt darauf warten, mit welchen Künstlern die Partylocation in diesem Jahr aufwartet.

Die wenigsten dürften wohl damit gerechnet haben, dass Capital Bra bei den Closings auf Mallorca am Start ist. Der Rapper tritt am Freitagabend (24. Oktober) im Megapark auf (wir berichteten). Ansonsten sind auf dem Line-Up feste Größen wie Mia Julia, Mickie Krause, Isi Glück und Marc Eggers zu finden, wie der Megapark auf Facebook bekannt gibt. Was viele freuen dürfte: Auch Rumbombe, Lorenz Büffel und die Atzen treten auf. Doch wer einen genauen Blick auf das Line-Up wirft, dem dürfte aufgefallen sein, dass zwei bekannte Namen überhaupt nicht auftauchen.

Das ist auch den Facebook-Usern sofort ins Auge gestochen. „Wo ist Knossi?“, fragt sich beispielsweise ein Nutzer unter dem Post des Megaparks. Ein anderer fragt sofort nach Finch. Sowohl Knossi als auch Finch sind auf der Closing-Liste des Megaparks nicht zu finden. Obwohl sie sich in der Mallorca-Party-Szene fest etabliert haben. Der „große Star“ sorgt bei den Nutzern allerdings nicht gerade für Begeisterungssprünge. „Normalerweise sollte der Name Capital Bra ganz klein an letzter Stelle stehen!“, lautet beispielsweise ein Kommentar. „Julian Benz so klein unten stehend zu haben ist ein Verbrechen bei den Namen, die da drüber stehen. Allen voran der Erste. Der hat gar nix da zu suchen“, ist sich ein anderer User sicher.

Ein weiterer Name, der kürzlich am Ballermann von Mallorca für ordentlich Wirbel gesorgt hat, fehlt ebenfalls: Michael Wendler. Der 53-Jährige feierte in diesem Jahr im Megapark sein Insel-Comeback (>>HIER<< mehr dazu). Doch von dem Sänger fehlt im Line-Up für das Closing ebenfalls jede Spur.

Scheint so, als ob der Megapark mit seinem Line-Up in diesem Jahr nicht einhundert prozentig ins Schwarze getroffen hat.