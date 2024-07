Rauswurf aus dem Megapark: Star wittert Intrige

So hat sich Buddy („Ab in den Süden“) sein Megapark-Comeback sicherlich nicht vorgestellt. Vor einem Monat trat der Sänger erstmals seit 13 Jahren wieder im Partykomplex auf. Von Anwesenden wurde der Auftritt als grundsolide beschrieben. Es gab keine Klagen. Nichtsdestotrotz entschied sich der Partytempel auf Mallorca zukünftig auf den Berliner zu verzichten. Und zwar für immer. Inklusive lebenslangem Hausverbot. Wie ist es dazu gekommen?

Einen Tag nach dem Buddy-Gig auf Mallorca wird den Bossen des Megapark eine vermeintliche Voicemail von Buddy zugespielt. Angeblich von einem Konzertveranstalter aus NRW. In dieser soll sich der Sänger extrem bösartig und despektierlich über die Megapark-Macher geäußert haben. Konsequenz: sofortiger Rauswurf.

Was läuft da mit Buddy und dem Megapark?

Buddy gibt sich auf Nachfrage ahnungslos. „Ich kann mir diese Voicemail absolut nicht erklären. Zumindest in den letzten Jahren habe ich mich nicht mehr so geäußert.“ Er glaubt, dass die Voicemail – wenn überhaupt – schon über 10 Jahre alt sein könnte.

Und in der Tat, damals zerstritt sich Buddy mit dem Megapark, so dass dieser ihn nicht mehr buchte, sogar einen Auftritt bei der Konkurrenz, dem Bierkönig, verhinderte. Stammt also die Voicemail aus dieser Zeit? Buddy: „Ich habe den Megapark gebeten, mir die Voicemail zur Verfügung zu stellen, aber bisher ist sie nicht gekommen!“

Buddy glaubt an eine Intrige

Der 48-Jährige glaubt an eine Intrige. „Irgendjemand will mir schaden, ich weiß nur nicht, wer“. Eine weitere Buddy-Vermutung : Möglicherweise handele es sich um eine KI generierte Nachricht. Die Spekulationen seiner Booking-Agentur, MPM, aus Hamburg geht in eine ähnliche Richtung. Da gönne ihm wohl jemand den Megapark-Auftritt nicht, heißt es.

Und dabei läuft es für Buddy seit Jahren erstmals wieder richtig rund. Sein Cover von Peter Schillings „Völlig losgelöst“ war zur EM einer der meistgespielten Songs in den Ballermann-Clubs. Der Megapark ließ eine Anfrage zu Buddy unbeantwortet.