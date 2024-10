Megapark: Jetzt geht die Nachricht rum – damit haben Besucher wohl nicht gerechnet

„Auf zum Ballermann“ – so heißt ein Lied von „Partycrasher“. Und diesem Ruf sind zum Closing auf Mallorca auch 2024 wieder zahlreiche Deutsche gefolgt. Die beiden Partytempel Bierkönig und Megapark lassen es vom 24. bis 27. Oktober nochmal richtig krachen.

Zum Closing kommen bekanntlich nochmal alle Ballermann-Künstler, um das Ende der Saison einzuläuten. An der Playa de Palma machen zahlreiche Bars, Restaurants und auch Hotels anschließend dicht – manche sogar schon vorher. Doch der Megapark hat nun eine wichtige Info für alle Besucher.

Megapark mit wichtiger Info

Viele Urlauber haben für den Sonntag oder Montag bereits ihre Flüge zurück nach Deutschland gebucht. Doch da könnte ihnen eine wichtige Information entgangen sein. Denn nur weil das Closing offiziell am 27. Oktober endet, muss das nicht auch die Schließung vom Megapark bedeuten.

„Wir haben auch noch nach dem Closing bis zum 2. November geöffnet!“, so der wichtige Hinweis in der Instagram-Story vom Megapark am Samstag. Immerhin findet am 31. Oktober auch noch ein großes Event in der Großraum-Diskothek statt. Und zwar wird auch auf Mallorca Halloween gefeiert. Wenn der Megapark zum Horror-Haus wird, kommen Künstler wie die Atzen oder Scotty.

Die regulären Öffnungszeiten des Megaparks auf Mallorca sind von 10 bis 4 Uhr in der Früh. Zudem gibt es täglich zwischen 11 und 12 Uhr Freibier und kostenlos Sangria. Danach kostet der Liter Bier rund 19 Euro und eine Maß Wodka Lemon beispielsweise 24,60 Euro. Bei den Konkurrenten in der Schinkenstraße sind die Preise dagegen teilweise um einiges günstiger (hier geht es zum Preis-Check). Mit dem Kassenbon können sich Gäste aber immerhin auch noch ein beliebtes T-Shirt holen.