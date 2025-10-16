Megapark verkündet Knaller zum Malle-Closing – ER tritt auf

Die Saison neigt sich dem Ende zu, doch im Megapark soll zum Closing auf Mallorca (24. bis 26. Oktober) nochmal richtig gefeiert werden. Und dieser Abschluss soll unvergessen bleiben, denn für die Party-Hochburg am Ballermann ist es eine ganz besondere Saison. Es ist das 25-jährige Jubiläum.

Zum Start der Saison sorgte der Megapark mit Mia Julia bereits für eine Riesen-Überraschung. Nun hauen die Clubbesitzer zum Malle-Closing ebenfalls nochmal einen raus und holen eine Superstar der deutschen Rap-Szene auf die Bühne.

Megapark lädt Capital Bra zum Closing ein

„Bratans, Bratinas, Bratuhas, was geht ab?“, mit diesen Worten begrüßt der Spezial-Gast die Megapark-Besucher auf Instagram. Und bei den Zeilen wissen die meisten Deutschen sofort Bescheid. Richtig, es handelt sich um den Rapper „Capital Bra“, der mit bürgerlichem Namen Vladislav Balovatsky heißt. Er ist für seine Hits wie „110“, „Tilidin“ und „Neymar“ bekannt.

„Ich bin am 24. Oktober auf jeden Fall im Megapark. Das erste Mal in Spanien. Kommt alle vorbei, wir rasten dort aus. Das beste kommt zum Schluss“, so seine große Ankündigung. Während die einen seinen Auftritt kaum erwarten können und sowas schreiben wie: „Sau starke Closing-Überraschung!! Wieder was komplett neues und anderes“ oder „heftig“. Gibt es auch skeptische Reaktionen.

Passen Capital Bra und Co. an den Ballermann?

„Geiler Typ und ist eine lebende Rap Legende. Trotzdem die Frage gehört er oder ein Sido an den Ballermann? Ich denke eher nicht denn dann machen wir Schritt für Schritt die Musik kaputt den den Ballermann groß gemacht hat“, meint ein Ballermann-Fan. Auch der Bierkönig überraschte in dieser Saison mit einigen Künstlern, die man vorher nicht am Ballermann vermutet hätte. Wie zum Beispiel Heino, Oimara oder auch Sido.

Noch mehr News:

Der Megapark spaltete zuletzt die Meinungen der Mallorca-Urlauber mit dem Comeback von Michael Wendler. Die Musik passt nach Mallorca, aber passt auch noch die Person auf die Malle-Bühne? Eine Person, der während Corona die Pandemie öffentlich leugnete und Hetze gegen die Bundesregierung betrieb? Diese Frage stellten sich viele.

Daher scheint man sich auch bei Capital Bra nicht ganz sicher zu sein. Hier ein paar weitere Reaktionen:

„Erschreckende Entwicklung. Erst Wendler… Jetzt gehts weiter.“

„Der Ballermann verändert sich aktuell sehr stark. Aber ist das der richtige Weg? Hat nichts mit Malle zu tun. Bodenlos!“

„Von Wendler bis Capital Bra…schon irgendwie komisch.“

Welche Künstler haben am Ballermann ausgedient und welche sollen in der neuen Saison dazukommen? Unsere Mallorca-Reporterinnen haben nachgefragt.