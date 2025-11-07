Nach 32 Jahren – MDR streicht Kult-Show aus dem Programm

Die öffentlichen-rechtlichen Sender setzen vor allem in der Weihnachtszeit häufig auf Schlagersendungen. Neben der legendären „Helene Fischer Show“ gibt es auch das „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ oder die neue „Die große Weihnachtsshow“ mit Giovanni Zarrella.

Im MDR durften sich die Schlager-Fans auf die Sendung „Weihnachten bei uns“ freuen, die seit 32 Jahren beim Sender zu Hause ist. Seit 2023 moderierten Christin Stark und ihr Co-Moderator Peter Imhof das beliebte Format – doch in diesem Jahr schmeißt der MDR die Show aus dem Programm, wie unser Partnerportal „Schlager.de“ erfahren hat.

MDR streicht Show mit Christin Stark

Für viele gehören die Schlagersendungen an Weihnachten zur Adventszeit dazu. Zahlreiche Menschen stimmen sich so auf die besinnliche Zeit ein. Doch in diesem Jahr müssen sie wohl oder übel auf die Kult-Show „Weihnachten bei uns“ mit Christin Stark verzichten. Der Sender setzt auf ein anderes Format, wie nun bekanntgegeben wurde.

„In diesem Jahr wird anstelle von ,Weihnachten bei uns‘ am 19. Dezember 2025 eine weihnachtliche Ausgabe unseres neuen Formats ,Hol Dir Deine Show!‘ aus Pöhla, einem kleinen Ort im Erzgebirge, gesendet. Bereits am Nachmittag startet ,MDR um Vier – der starke Osten‘ mit Berichterstattung ab 16 Uhr live vor Ort und begleitet das Publikum in einen stimmungsvollen Abend“, so der Sender gegenüber „Schlager.de“.

Für Schlagersängerin Christin Stark ist es bereits die zweite Sendung, die innerhalb kürzester Zeit gestrichen wurde. Vor wenigen Wochen stricht der MDR die „Schlagerhitparade“ wegen enttäuschenden Quoten zum Jahresbeginn 2026. Die letzte Ausgabe läuft am 2. Januar 2026.